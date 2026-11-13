Пять лет финансирования, «Томагавки» и новый альянс – в Раде озвучили свои требования по безопасности

Анатолий Лапин.  
13.11.2026 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не доверяет США и гарантиям безопасности от НАТО, поэтому хотела бы получить обязательства пятилетнего финансирования ВСУ со стороны Запада, предоставление дальнобойных ракет и создание нового оборонительного альянса, в который войдет Украина.

Об этом в эфире Times Radio заявила депутат Верховной рады, лидер фракции «Голос» Кира Рудик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не доверяет США и гарантиям безопасности от НАТО, поэтому хотела бы получить обязательства...

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«Главный вопрос, о котором никто не хочет говорить, заключается в том, как сделать так, чтобы Россия больше на нас не нападала. Все говорят о том, от чего готова отказаться Украина, о том, какой может быть архитектура безопасности в Европе, и о других вопросах, но не о главном!

Хорошо, допустим, у нас есть соглашение или что-то в этом роде, и что тогда? Через два года Россия поступит так же, как после 2014 года, когда она собрала силы и начала полномасштабное вторжение.

И самое печальное, что четыре наших региона теперь закреплены в Конституции России. Так что у них всегда, независимо от того, будет ли у власти Путин или кто-то другой, будет юридическое основание для дальнейших действий, потому что они скажут, «Ну, в нашей Конституции записаны четыре ваших региона», – заявила Рудик.

По ее мнению, для того, чтобы обеспечить гарантии безопасности Украины, нужно создать новый альянс по типу НАТО:

«Есть несколько вариантов гарантии безопасности. Первый — это, конечно, НАТО. Но, похоже, НАТО не очень-то хочет нас принимать. Второй вариант — это другой военный альянс, потому что отношение к России сильно зависит от того, есть ли она у ваших границ или нет. Так что, возможно, в какой-то новый военный альянс могли бы войти страны Балтии, а также Норвегия, Финляндия и Польша. Это был бы хороший шаг к гарантиям безопасности.

Соглашение о продаже Украине определенных видов оружия в течение следующих пяти лет и о финансировании могло бы стать для нас хорошей гарантией безопасности. Потому что, в конце концов, я думаю, мы все поняли, что можно доверять только себе и своей армии. И если бы у нас было все то оружие, которое нам обещали разные лидеры в разное время, мы бы оказались в совершенно другой ситуации. Так что соглашение о том, что у нас будут ракетные комплексы «Патриот», возможно, «Томагавки» и многое другое, о чем мы, вероятно, не будем говорить в эфире, стало бы частью очень хороших гарантий безопасности.

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