Украина не доверяет США и гарантиям безопасности от НАТО, поэтому хотела бы получить обязательства пятилетнего финансирования ВСУ со стороны Запада, предоставление дальнобойных ракет и создание нового оборонительного альянса, в который войдет Украина.

Об этом в эфире Times Radio заявила депутат Верховной рады, лидер фракции «Голос» Кира Рудик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Главный вопрос, о котором никто не хочет говорить, заключается в том, как сделать так, чтобы Россия больше на нас не нападала. Все говорят о том, от чего готова отказаться Украина, о том, какой может быть архитектура безопасности в Европе, и о других вопросах, но не о главном! Хорошо, допустим, у нас есть соглашение или что-то в этом роде, и что тогда? Через два года Россия поступит так же, как после 2014 года, когда она собрала силы и начала полномасштабное вторжение. И самое печальное, что четыре наших региона теперь закреплены в Конституции России. Так что у них всегда, независимо от того, будет ли у власти Путин или кто-то другой, будет юридическое основание для дальнейших действий, потому что они скажут, «Ну, в нашей Конституции записаны четыре ваших региона», – заявила Рудик.

По ее мнению, для того, чтобы обеспечить гарантии безопасности Украины, нужно создать новый альянс по типу НАТО: