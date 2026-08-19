Зеркальный ответ Киеву на террористические атаки вглубь РФ оказался слишком тяжёлым ударом для Украины.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко [признан террористом в РФ], передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не слышу главное слово, которое ждут все украинцы – это мир, нам нужен мир! Когда пылают Сумы, пылает Запорожье, Днепропетровщина, пылает Одесса, когда стоят наши порты, когда останавливаются крупнейшие предприятия, когда остановилась вся металлургия, когда у людей нет уже ничего!

Когда людям только и говорят – «впереди сложная зима». Вы информбюро? У нас тоже календарь есть, знаем, что впереди зима. Что вы сделали, чтобы зима не была сложной?», – кривлялся одесский палач.