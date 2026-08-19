«Пылают города и порты!» – оседлавший тему мира террорист Гончаренко заскулил пуще прежнего

Вадим Москаленко.  
19.08.2026 23:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 218
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Зеркальный ответ Киеву на террористические атаки вглубь РФ оказался слишком тяжёлым ударом для Украины.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко [признан террористом в РФ], передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеркальный ответ Киеву на террористические атаки вглубь РФ оказался слишком тяжёлым ударом для Украины....

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«Не слышу главное слово, которое ждут все украинцы – это мир, нам нужен мир! Когда пылают Сумы, пылает Запорожье, Днепропетровщина, пылает Одесса, когда стоят наши порты, когда останавливаются крупнейшие предприятия, когда остановилась вся металлургия, когда у людей нет уже ничего!

Когда людям только и говорят – «впереди сложная зима». Вы информбюро? У нас тоже календарь есть, знаем, что впереди зима. Что вы сделали, чтобы зима не была сложной?», – кривлялся одесский палач.

«Вы второй месяц делите кресла – это я не возьму, нет, мне только такое, этого представим, этого не представим. Вы где живёте, в какой реальности? В реальности, в которой живут украинцы, им нужен мир, а дальше – избавиться вон от всех вас», – пиарился порохобот.

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English version :: Читать на английском «Пылают города и порты!» – оседлавший тему мира террорист Гончаренко заскулил пуще прежнего

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