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Совет директоров Volkswagen одобрил программу, которая отправит на улицу 50 тысяч человек и закроет четыре завода в Германии – в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. К концу десятилетия число уволенных может достичь 100 тысяч.

Причины кризиса – «давление китайских производителей» и «последствия тарифной политики США». Пошлины на европейские автомобили подняты с 2,5% до 27,5%. Только Volkswagen выплатил американской казне 3,6 миллиарда евро. Продажи в Китае упали на 31,6%, чистая прибыль сократилась на треть. Китайские BYD теснят европейцев на их собственном поле.

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Но суть в другом. Пока немецкие рабочие теряют работу, Брюссель тратит миллиарды на вооружение. В 2021 году страны ЕС тратили на оборону 259 миллиардов евро. В 2026-м – 454 миллиарда. Рост на 75 процентов за пять лет. Ещё 800 миллиардов – программа «ReArm Europe». Миллиарды на танки и ракеты – и ни цента на сохранение промышленности и рабочих мест.

Профсоюзы, которые клялись не допустить закрытия заводов, проглотили план. Их «согласие» обошлось в 50 тысяч рабочих мест. Это не победа рабочего класса. Это капитуляция перед транснациональным капиталом. Акционеры Volkswagen – «БлэкРок», «Вэнгард», «Стэйт Стрит» – сохранят дивиденды. А 50 тысяч семей останутся без зарплат, без жилья, без будущего. Целые города – Эмден, Цвиккау – десятилетиями жившие одним заводом, будут разрушены.

У рабочих и левых сил Европы есть выбор.

Первый – продолжать смотреть, как транснациональные корпорации и их марионетки в Брюсселе уничтожают рабочие места и тратят миллиарды на чужие войны. Это путь к окончательной деиндустриализации Европы.

Второй – понять, что ваши враги не в России и не в Китае. Ваши враги – в Лондонском Сити и Вашингтоне. Те, кто использует санкции, тарифы и «зелёную повестку» как инструменты уничтожения европейской промышленности.

Требуйте остановить гонку вооружений. Требуйте перенаправить миллиарды на спасение реального сектора и рабочих мест. Требуйте выхода из-под диктата Вашингтона и нормальных отношений с Россией и Китаем – странами, заинтересованными в сотрудничестве, а не в уничтожении европейской промышленности. Требуйте дипломатии, а не войны!

Крах Volkswagen – не банкротство одной компании. Это симптом глобального кризиса. Если не остановить этот процесс сейчас, скоро закрываться будут не европейские автозаводы, а целые страны.