«Ракеты не помогут Украине победить. Надо душить Крым и промывать мозги русским» – британский генерал
Украина должна получать от Запада все, что она просит для войны с Россией.
Об этом в эфире канала Channel 4 заявил бывший замкомандующего войсками НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Приятно слышать сегодняшние новости о передаче технической документации. Хотя украинцы уже некоторое время применяют ракеты Storm Shadow, это не приведет к победе в войне. Нет… Необходим кардинальный сдвиг, понимание того, что прочное прекращение огня наступит лишь тогда, когда появится единая стратегия коалиции по поддержке Украины в деле разгрома России на украинской территории. Победа Украины — единственный путь к этому!
И для этого требуется не только военная поддержка, а мы должны предоставлять украинцам не только то, что им нужно и чего они просят, в частности, конечно, ракеты-перехватчики, но и финансово-экономические меры, призванные в конечном счете подорвать российскую экономику», – вещал британец.
Он подчеркнул, что «победа над Россией не означает поход на Москву», а подразумевает внушение России мысли, что она не достигнет своих целей на Украине.
«Это означает наращивание усилий и продолжение действий Украины по удушению Крыма. Я считаю, что это отличный пример. Крым, по сути, является центром тяжести для России. И если бы Россия не смогла удержать Крым из-за действий Украины, сделавшей это невозможным, позиция Путина стала бы крайне уязвимой.
Но для этого требуется нечто большее. Необходимы продолжающиеся высокоточные удары Украины большой дальности.
Но нужны и финансовые, и экономические меры. Дело не только в военных средствах. Речь идет о финансах, экономике, а также о когнитивной войне – проникновении в сознание российского народа», – призывал Ширрефф.
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