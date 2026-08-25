«Ракеты не помогут Украине победить. Надо душить Крым и промывать мозги русским» – британский генерал

Игорь Шкапа.  
25.08.2026 22:59
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Терроризм, Украина


Украина должна получать от Запада все, что она просит для войны с Россией.

Об этом в эфире канала Channel 4 заявил бывший замкомандующего войсками НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна получать от Запада все, что она просит для войны с Россией. Об...

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«Приятно слышать сегодняшние новости о передаче технической документации. Хотя украинцы уже некоторое время применяют ракеты Storm Shadow, это не приведет к победе в войне. Нет… Необходим кардинальный сдвиг, понимание того, что прочное прекращение огня наступит лишь тогда, когда появится единая стратегия коалиции по поддержке Украины в деле разгрома России на украинской территории. Победа Украины — единственный путь к этому!

И для этого требуется не только военная поддержка, а мы должны предоставлять украинцам не только то, что им нужно и чего они просят, в частности, конечно, ракеты-перехватчики, но и финансово-экономические меры, призванные в конечном счете подорвать российскую экономику», – вещал британец.

Он подчеркнул, что «победа над Россией не означает поход на Москву», а подразумевает внушение России мысли, что она не достигнет своих целей на Украине.

«Это означает наращивание усилий и продолжение действий Украины по удушению Крыма. Я считаю, что это отличный пример. Крым, по сути, является центром тяжести для России. И если бы Россия не смогла удержать Крым из-за действий Украины, сделавшей это невозможным, позиция Путина стала бы крайне уязвимой.

Но для этого требуется нечто большее. Необходимы продолжающиеся высокоточные удары Украины большой дальности.

Но нужны и финансовые, и экономические меры. Дело не только в военных средствах. Речь идет о финансах, экономике, а также о когнитивной войне – проникновении в сознание российского народа», – призывал Ширрефф.

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English version :: Читать на английском «Ракеты не помогут Украине победить. Надо душить Крым и промывать мозги русским» – британский генерал

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