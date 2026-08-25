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Украина должна получать от Запада все, что она просит для войны с Россией.

Об этом в эфире канала Channel 4 заявил бывший замкомандующего войсками НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приятно слышать сегодняшние новости о передаче технической документации. Хотя украинцы уже некоторое время применяют ракеты Storm Shadow, это не приведет к победе в войне. Нет… Необходим кардинальный сдвиг, понимание того, что прочное прекращение огня наступит лишь тогда, когда появится единая стратегия коалиции по поддержке Украины в деле разгрома России на украинской территории. Победа Украины — единственный путь к этому! И для этого требуется не только военная поддержка, а мы должны предоставлять украинцам не только то, что им нужно и чего они просят, в частности, конечно, ракеты-перехватчики, но и финансово-экономические меры, призванные в конечном счете подорвать российскую экономику», – вещал британец.

Он подчеркнул, что «победа над Россией не означает поход на Москву», а подразумевает внушение России мысли, что она не достигнет своих целей на Украине.