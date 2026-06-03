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США, рядящиеся в образ посредника по Украине, остаются врагом России.

Об этом бывший разведчик, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков заявил в интервьюRTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США, несмотря на то, что они нас убеждают в том, что они хотят быть посредниками. Но это воюющая с нами страна. Это лидер блока НАТО – 50 государств, которые натравливают Украину. США на стороне нашего врага. Они наш враг по большому счету», – сказал Безруков.

Он убежден, что конечной целью США является уничтожение России.