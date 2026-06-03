Разведчик: Не нужно заблуждаться, США – враг России
США, рядящиеся в образ посредника по Украине, остаются врагом России.
Об этом бывший разведчик, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков заявил в интервьюRTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США, несмотря на то, что они нас убеждают в том, что они хотят быть посредниками. Но это воюющая с нами страна. Это лидер блока НАТО – 50 государств, которые натравливают Украину. США на стороне нашего врага. Они наш враг по большому счету», – сказал Безруков.
Он убежден, что конечной целью США является уничтожение России.
«Годами не решаются проблемы с конфискацией нашего имущества. Спорадические контакты будут. Даже когда страны воюют, остаются каналы связи, но не более того. Во многом они просто водят нас за нос, тянут время. Американская элита взглядов на Россию не изменила. То, что они хотят снести наше государство, это очевидно», – сказал Безруков.
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