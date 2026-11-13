Реактивные дроны стали для Украины гораздо большей проблемой, чем баллистика – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
13.11.2026 19:24
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для важных объектов на Украине проблемой является даже не российская баллистика, которую тоже нечем сбивать, а новые реактивные дроны, применяемые Россией уже по сотне в день.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, секретарь оборонного комитета Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для важных объектов на Украине проблемой является даже не российская баллистика, которую тоже нечем...

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«Раньше, когда мы говорили о противовоздушной обороне, основной темой была баллистика: «Баллистика, баллистика, нечем сбивать баллистические ракеты». Эта проблема не решена, но я тогда говорил, что может возникнуть ещё большая проблема — это реактивные дроны.

Мы тогда только начинали о них говорить. И сейчас мы видим, что они действительно для противника эффективнее, чем баллистика. Во-первых, баллистика — это дорого. Во-вторых, её не так просто производить. И, в-третьих, её возможности не настолько велики. Разрушить всё с помощью баллистики, учитывая те факторы, о которых я рассказал, просто невозможно. Даже в одном Киеве можно поразить какие-то конкретные объекты, но мы же понимаем, что у нас уже более-менее децентрализованная система энергоснабжения. Одной баллистики не хватит, чтобы её уничтожить», – сказал он.

«Разрушения от баллистических ракет больше, но всё равно нужно что-то менее дорогостоящее и более эффективное. Они нашли это в реактивных дронах. И сейчас, запуская их сотнями, иногда до сотни каждый день в направлении Киева, они, конечно, пытаются точечно уничтожить наши системы энергоснабжения. И это сейчас самая большая угроза», – заявил Костенко.

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