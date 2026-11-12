«Ребята требуют продолжения банкета». Зеленский придумал 800-тысячные ВСУ для вечных траншей

Вадим Москаленко.  
12.11.2026 13:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Политика, Украина


У Евросоюза не остаётся возможностей долговременно поддерживать финансирование Украины на уровне, который запрашивает банда Зеленского.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Евросоюза не остаётся возможностей долговременно поддерживать финансирование Украины на уровне, который запрашивает банда...

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«Готовы ли европейцы в ближайшие 10 лет отвалить Украине минимум 500 миллиардов долларов?

Я думаю, что уже понятно, когда Мерц откровенно шантажирует, что он «забанит» семилетний бюджет Европейского Союза, если туда не заложат средства Украине.

Это говорит о том, что желания финансировать дальше у Европейского Союза нет. Они, очевидно, упирались в потолок своих возможностей.

А, учитывая потери населения Украины за годы войны, массовую эмиграцию, это означает, что в эти 10 лет должна по-прежнему проводиться бусификация, отлов людей, потому что набрать армию будет нереально даже в условиях мирного времени. А где взять этот ресурс для поддержания такой численности?» – сказал Золотарев.

Он скептически оценивает фантазии Зе-офиса о необходимости иметь 800-тысячные ВСУ даже после завершения конфликта.

«Ребята требуют продолжения банкета… Но у Украины нет такой экономики, которая позволяла бы обеспечить даже 40-50 миллиардов.

Политика – это искусство реального. Армия в 800 тысяч, но чтобы европейцы помогали поддерживать штаны этой армии, помогали в обеспечении…  Понятно, что никто не возьмет на себя бремя содержания такой армии», – считает Золотарев.

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English version :: Читать на английском «Ребята требуют продолжения банкета». Зеленский придумал 800-тысячные ВСУ для вечных траншей

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