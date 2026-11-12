У Евросоюза не остаётся возможностей долговременно поддерживать финансирование Украины на уровне, который запрашивает банда Зеленского.

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готовы ли европейцы в ближайшие 10 лет отвалить Украине минимум 500 миллиардов долларов?

Я думаю, что уже понятно, когда Мерц откровенно шантажирует, что он «забанит» семилетний бюджет Европейского Союза, если туда не заложат средства Украине.

Это говорит о том, что желания финансировать дальше у Европейского Союза нет. Они, очевидно, упирались в потолок своих возможностей.

А, учитывая потери населения Украины за годы войны, массовую эмиграцию, это означает, что в эти 10 лет должна по-прежнему проводиться бусификация, отлов людей, потому что набрать армию будет нереально даже в условиях мирного времени. А где взять этот ресурс для поддержания такой численности?» – сказал Золотарев.