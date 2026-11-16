Рэй Макговерн: «Путин хладнокровен – и мыслит долгосрочными категориями на фоне обезумевших европейцев»
Россия обладает такими ядерными возможностями, которых на сегодня нет у Запада.
Об этом в эфире подкаста на канале WMD-Channel заявил Рэй Макговерн, в прошлом возглавлявший в ЦРУ отдел советской внешней политики, готовивший ежедневные развед-сводки для президентов США и участвовавший в переговорах по договору ОСВ-1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, почему Европа продолжает «дразнить медведя», учитывая, что Россия ясно дала понять, что применит ядерное оружие для защиты Калининграда.
«Мы больше не можем говорить о Западе как о чем-то едином. Нужно говорить о европейских элитах, дни которых, судя по всему, сочтены. Вспомните хотя бы всеобщую забастовку в Испании, которая прошла буквально на днях.
Посмотрите, что творится в Германии — боже мой! — да и во Франции тоже.
Так что речь идет именно о Западе, а не США. НАТО — всё. НАТО больше не существует. НАТО — ничто без Соединенных Штатов. А теперь США, по сути, говорят: «Слушайте, вы решили, что можете называть меня «папочкой»?» Это, конечно, очень мило. Называйте меня «папочкой», но знайте: я — такой «папочка», который не платит алименты. Я — тот «папочка», который больше не собирается всё это финансировать», – описывает свое виденье Макговерн.
Он недоумевает, почему европейские элиты считают, что могут провоцировать Россию.
«Может, дело в том, что они моложе меня? Они не помнят, что такое холодная война. Они совершенно не осознают, что Россия сейчас доминирует не только на обычном поле боя, но и обладает ядерными возможностями, которых нет у нас, а также гиперзвуковыми ракетами, над которыми мы всё ещё только работаем. Такова реальность», – сказал отставной ЦРУшник.
В завершение он заметил, что Западу еще повезло, что во главе России стоит Владимир Путин.
«Я еще не видел ни одного советского или российского лидера, который был бы настолько невозмутимым, спокойным, хладнокровным и собранным — этакий «Хладнокровный Люк» в лице Путина.
Он мыслит долгосрочными категориями. Он понимает, что нынешние европейские деятели — не жильцы на политической арене. Он готов ждать.
А пока, когда они выступают с возмутительными угрозами, он напоминает им: «Послушайте, мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении средства — в том числе ядерные, — чтобы защитить…». Тот факт, что Путину приходится произносить подобные вещи, — показатель того, насколько безумными стали европейцы», – резюмировал Макговерн.
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