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Россия обладает такими ядерными возможностями, которых на сегодня нет у Запада.

Об этом в эфире подкаста на канале WMD-Channel заявил Рэй Макговерн, в прошлом возглавлявший в ЦРУ отдел советской внешней политики, готовивший ежедневные развед-сводки для президентов США и участвовавший в переговорах по договору ОСВ-1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, почему Европа продолжает «дразнить медведя», учитывая, что Россия ясно дала понять, что применит ядерное оружие для защиты Калининграда.

«Мы больше не можем говорить о Западе как о чем-то едином. Нужно говорить о европейских элитах, дни которых, судя по всему, сочтены. Вспомните хотя бы всеобщую забастовку в Испании, которая прошла буквально на днях. Посмотрите, что творится в Германии — боже мой! — да и во Франции тоже. Так что речь идет именно о Западе, а не США. НАТО — всё. НАТО больше не существует. НАТО — ничто без Соединенных Штатов. А теперь США, по сути, говорят: «Слушайте, вы решили, что можете называть меня «папочкой»?» Это, конечно, очень мило. Называйте меня «папочкой», но знайте: я — такой «папочка», который не платит алименты. Я — тот «папочка», который больше не собирается всё это финансировать», – описывает свое виденье Макговерн.

Он недоумевает, почему европейские элиты считают, что могут провоцировать Россию.

«Может, дело в том, что они моложе меня? Они не помнят, что такое холодная война. Они совершенно не осознают, что Россия сейчас доминирует не только на обычном поле боя, но и обладает ядерными возможностями, которых нет у нас, а также гиперзвуковыми ракетами, над которыми мы всё ещё только работаем. Такова реальность», – сказал отставной ЦРУшник.

В завершение он заметил, что Западу еще повезло, что во главе России стоит Владимир Путин.