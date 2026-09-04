Глава ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву, чтобы заручиться поддержкой в отстранении диктатора Владимира Зеленского. Самостоятельно сделать это ЦРУ не могут, потому что у президента США Дональда Трампа не хватает сил для противостояния глобалистам, поддерживающим Зеленского.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно ни одного успеха у Трампа нет вообще, значит, надо что-то получить, и что-то это может быть только одно – замирение с Россией на Украине и получение доступа к российским ресурсам как величайшая победа Трампа. Это – единственный возможный реальный выход, для этого нужно решить одну задачу – принуждения украинских властей к миру с Россией на приемлемых для России условиях, что абсолютно неприемлемо для Запада, для глобалистов. И тут надо заметить, что еще одно обстоятельство, которое тоже очень интересное. Оно заключается в том, что практически одновременно с Рэтклиффом примчался сюда представитель Папы Римского. Папу Римского не надо считать по количеству дивизий, у него дивизий нет, но в косвенном управлении у него есть дивизия всей западной цивилизации, за исключением США», – рассуждал он.

«Это первый раз к нам приезжает такая фигура, которая представляет не клоунов и кукол, типа Мерца и Макрона, а представитель кукловодов, глобальных элит. И, конечно же, они приехали для того, чтобы, по всей видимости, каким-то образом, раз они совпали с Ретклиффом, парировать последствия Ретклиффа. Мы говорили уже об этом много раз, что Трамп – это антиглобалист, он представляет национальный капитал США в противостоянии с глобальными элитами. Поэтому у них жесточайший конфликт – даже более острый, чем с Россией. Отсюда я делаю очень простой вывод, который может быть. Единственный способ остановить войну – это снести Зеленского, поставить своего человека для Соединенных Штатов Америки. В схватке с британской разведкой, которая туда тянет уже своего Залужного, без внешней помощи – ЦРУ ничего сделать не может. Поэтому я предполагаю, что Рэтклиф сюда приезжал с единственной целью – получить поддержку со стороны наших спецслужб в деле снесения Зеленского и постановки на его место фигур проамериканских», – заявил Сивков.

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