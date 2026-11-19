Западу следует поскорее отказаться от политики раздувания угроз со стороны России.

Об этом на канале TRT World заявил руководитель академических программ Центра изучения экзистенциальных рисков Кембриджского университета Пол Ингрэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий, отметив, что европейские политики постоянно предсказывают нападение России и даже называют точкой отсчета 2029 год, спросил, насколько это вероятно.

«Я думаю, это рекламный трюк, если говорить о каком-то конкретном годе. Имею в виду, что нет никаких доказательств, вообще никаких, чтобы заявлять, что в 2029 году Россия вторгнется, – но это попытка мобилизовать общественность для поддержки перевооружения НАТО.

Теперь сдерживание каждого человека — это подготовка к нападению для другого. Мы находимся в дилемме безопасности, ситуации гонки вооружений с Россией и НАТО прямо сейчас, мы заняты разговорами о создании этой угрозы, своего рода менталитете доминирования или подчинения, что, кстати, является менталитетом и в Москве сегодня. Менталитет доминирования или подчинения – и мы должны вырваться из этого», – сказал эксперт.