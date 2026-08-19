Батьку запугали? Ремонт белорусского НПЗ может создать проблемы России

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Постановка на ремонт белорусского НПЗ «Нафтан» в Новополоцке еще больше осложнит новый бензиновый кризис в России, который ожидается в сентябре.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас идет информация о том, что, возможно, один из белорусских заводов уйдет на плановый ремонт. Я думаю, что российское правительство уже вступило в переговоры с белорусской стороной, и, возможно, какие-то решения будут приняты по переносу ремонта. Это ухудшит ситуацию определенным образом, потому что Белоруссия – это та страна, поставки бензина из которой заметно помогали нам», – сказал Симонов.

По его словам, российские владельцы уже отложили по просьбе властей постановку своих НПЗ на плановый ремонт.

В ходе первой волны бензинового кризиса в России два белорусских НПЗ обеспечивали поступление на рынок ежемесячно 200 тыс тонн бензина.

Беглый белорусский экономист Андрей Маховский намекает, что с ремонтом «Нафтана» не все чисто.

«Этот ремонт «Нафтана» – интересная история. Мы не знаем, что там будут ремонтировать в этот раз. «Нафтан» более 10 лет назад после модернизации перешел с планового ремонта главных установок раз в два года на трехгодичный цикл. Но, что интересно, последний плановый ремонт на «Нафтане» проходил с 15 августа по 15 сентября 2025 года Я мог бы сказать, что белорусской власти жаль своих заводов. Хорошие же заводы, а вдруг что-то прилетит. Но я просто скажу, что интересное совпадение», – намекал экономист-змагар в интервью «Еврорадио».

Отметим, что «Нафтан» расположен ближе к латышской границе. Недалеко от украинского кордона находится второй белорусский НПЗ – Мозырский. Там недавно создали отдельную десантно-штурмовую бригаду, чтобы отбить возможный набег ВСУ.

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