Батьку запугали? Ремонт белорусского НПЗ может создать проблемы России

Елена Острякова.  
19.08.2026 14:06
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1971
 
Белоруссия, ВСУ-убийцы, Россия, Украина


Постановка на ремонт белорусского НПЗ «Нафтан» в Новополоцке еще больше осложнит новый бензиновый кризис в России, который ожидается в сентябре.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Постановка на ремонт белорусского НПЗ «Нафтан» в Новополоцке еще больше осложнит новый бензиновый кризис...

«Сейчас идет информация о том, что, возможно, один из белорусских заводов уйдет на плановый ремонт.

Я думаю, что российское правительство уже вступило в переговоры с белорусской стороной, и, возможно, какие-то решения будут приняты по переносу ремонта.

Это ухудшит ситуацию определенным образом, потому что Белоруссия – это та страна, поставки бензина из которой заметно помогали нам», – сказал Симонов.

По его словам, российские владельцы уже отложили по просьбе властей постановку своих НПЗ на плановый ремонт.

В ходе первой волны бензинового кризиса в России два белорусских НПЗ обеспечивали поступление на рынок ежемесячно 200 тыс тонн бензина.

Беглый белорусский экономист Андрей Маховский намекает, что с ремонтом «Нафтана» не все чисто.

«Этот ремонт «Нафтана» – интересная история. Мы не знаем, что там будут ремонтировать в этот раз. «Нафтан» более 10 лет назад после модернизации перешел с планового ремонта главных установок раз в два года на трехгодичный цикл. Но, что интересно, последний плановый ремонт на «Нафтане» проходил с 15 августа по 15 сентября 2025 года

Я мог бы сказать, что белорусской власти жаль своих заводов. Хорошие же заводы, а вдруг что-то прилетит. Но я просто скажу, что интересное совпадение», – намекал экономист-змагар в интервью «Еврорадио».

Отметим, что «Нафтан» расположен ближе к латышской границе. Недалеко от украинского кордона находится второй белорусский НПЗ – Мозырский. Там недавно создали отдельную десантно-штурмовую бригаду, чтобы отбить возможный набег ВСУ.

Читайте также: Белорусский бензин для России на фоне ударов ВСУ подорожал почти вдвое

Метки: ,

English version :: Читать на английском Батьку запугали? Ремонт белорусского НПЗ может создать проблемы России

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора