Решить вопрос обеспечения Крыма можно по морю, но нужны патрульные корабли, – офицер
Снабжение Крыма можно обеспечить не только по «сухопутному коридору», но и морем, но в сопровождении патрульных кораблей.
Об этом в эфире видеоблога «Беспилотные технологии» заявил капитан III ранга запаса Максим Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
По его словам, нужно заранее прикрыть ПВО крымские порты, «потому что очевидно, что они станут объектами ударов».
Также необходим перевод патрульных кораблей с Балтики и Каспия «пока у нас не замерзли внутренние водные пути» на Черное море.
Климов считает, что патрульные корабли «могут нормально обнаруживать и беспилотники, и безэкипажные катера, нормально их сбивать, топить».
«У нас появятся те корабельные силы, которые могут обеспечить эскорт прикрытия», – предлагает выступающий.
Читайте также: Где наш могучий флот, почему он не заблокировал Одессу? – полковник Пинчук
English version :: Читать на английском Решить вопрос обеспечения Крыма можно по морю, но нужны патрульные корабли, – офицер