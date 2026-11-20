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Снабжение Крыма можно обеспечить не только по «сухопутному коридору», но и морем, но в сопровождении патрульных кораблей.

Об этом в эфире видеоблога «Беспилотные технологии» заявил капитан III ранга запаса Максим Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, нужно заранее прикрыть ПВО крымские порты, «потому что очевидно, что они станут объектами ударов».

Также необходим перевод патрульных кораблей с Балтики и Каспия «пока у нас не замерзли внутренние водные пути» на Черное море.

Климов считает, что патрульные корабли «могут нормально обнаруживать и беспилотники, и безэкипажные катера, нормально их сбивать, топить».

«У нас появятся те корабельные силы, которые могут обеспечить эскорт прикрытия», – предлагает выступающий.

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