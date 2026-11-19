Рон Пол: «Мы и наш союзник разбомбили Крымский мост, чтобы сорвать движение к миру»
В США растет число людей, которые не понимают, что их страна делает на Украине.
Об этом в эфире подкаста Ron Paul Liberty Report заявил бывший конгрессмен США Рон Пол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Пол обратил внимание, что украинский диктатор Владимир Зеленский просто захлебывается от восторга, рассказывая об атаке на Крымский мост.
«И они не понимают, что заголовок должен гласить: «Соединенные Штаты и их союзник только что разбомбили мост, чтобы подорвать символическое движение к мирным переговорам», – сказал бывший конгрессмен.
По его словам, он задается вопросом, «не заплатило ли правительство Соединенных Штатов за все эти бомбы, которые они просто сбросили, и разрушение моста».
При этом считает, что в США люди начинают кое-что понимать.
«Растет число людей, которые согласны с нами, что нас там вообще не должно быть. И я думаю, что это был первый случай, когда люди сами публично сказали: «Что мы делаем на Украине?». И появились статьи, которые начали показывать, что трата всех этих денег, возможно, как-то связана с ценой на нефть и бензин», – резюмировал Пол.
English version :: Читать на английском Рон Пол: «Мы и наш союзник разбомбили Крымский мост, чтобы сорвать движение к миру»