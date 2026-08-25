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Нет никакой сенсации в том, что Франция и Британия решили передать Украине документацию и технологии для производства ракет Storm Shadow. Более того, это носит больше символический характер.

Об этом в эфире канала France 24 заявил офицер британской военной разведки в отставке, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, поддерживающий киевский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, это не слишком удивляет. И вот почему. Во-первых, Франция и Великобритания последние пару лет поставляли Украине ракеты — десятками, а возможно, и сотнями. И, полагаю, запасы французских и британских ракет сейчас исчерпаны. Поэтому вполне логичным выглядит хотя бы такой жест, как передача украинцам чертежей этих ракет — ведь, по сути, это одни и те же изделия: SCALP у французов и Storm Shadow у британцев. А вторая причина — чисто имиджевая. США поступили так же с зенитно-ракетными комплексами Patriot», – сказал Ледвидж.

У него поинтеровались, насколько значимо в военном плане решение Франции и Британии.