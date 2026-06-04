Российский разведчик: Запад варит Россию как лягушку на медленном огне

Россия находится в войне нового формата, когда ее противники постоянно повышают эскалацию, но не доводя до ядерного уровня.

Об этом бывший разведчик, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков заявил в ходе дискуссии в рамках ПМЭФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в новой войне. Мы уже видим по тому, что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке: выбиваются лидеры – военные, гражданские, учёные, и выбивается критическая инфраструктура, на которой живёт страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идёт, и она будет идти дальше. Стратегия Запада в этой войне очень простая: избежать ядерного столкновения с нами, из которого они выйдут проигравшими. И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне, что они и делают, потихонечку повышая градус эскалации. И они не остановятся, потому что отступать им некуда. Мы для них – экзистенциональная угроза», – заявил Безруков.

По его словам, «вторым горбом» войны будет Азия:

«Мы на первом горбу мировой войны. Будет два горба, как в Первой мировой и Второй мировой. Первая мировая разрушает систему. И сейчас эта система уже разрушена. То, что произошло в Иране, доказывает, что гегемон уже не гегемон. Но правила игры родятся после следующего столкновения, оно, скорее всего, будет в Азии, потому что это самый жирный кусок мировой экономики будет через несколько лет».

Как считает Безруков, Россию будут пытаться разрушить медленно, в первую очередь, ликвидировав ядерную угрозу:

«Главная задача — это, избежав ядерного порога, сделать так, чтобы нейтрализовать наши ядерные силы.Это можно сделать двумя путями: либо выстроить систему в космосе, что они начали делать для того, чтобы у нас вообще ничего не взлетало. Либо сделать так, как это было в операции «Паутина», заложить это здесь через свою агентуру и в определённый момент ударить по нашим ядерным силам. Может быть, все не выбьют, но это реальная угроза».

Ранее Безруков заявлял, что страны Прибалтики ведут уже, по сути, войну против России. А вот Москва сдерживается – только потому, что пытается выстраивать отношения с США.