Россия активирует в ЕС законсервированные с советских времен «спящие ячейки» – австрийский полковник
Европу охватывает страх перед Россией – ответственность за любые инциденты, связанные с безопасностью, сразу же возлагается на русских.
Об этом в интервью Der Standard заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий, утверждая, что Россия фактически ведет против Европы войну, спросил, чего ожидать дальше.
«Мы еще находимся в подпороговой зоне. Эти диверсионные действия совершаются целенаправленно. Одни добиваются успеха, другие – нет. Мы видим этот страх, потому что теперь каждый инцидент немедленно приписывают русским», – сказал Райснер.
По его мнению, если русские увидят, что поведение Европы не изменится, то «тогда последуют атаки с более серьезными последствиями».
Он говорит, что есть несколько вариантов развития последствий – например, использование одноразовых агентов, завербованных в интернете, которые даже не осознают последствий своих действий.
«Возможно также целенаправленное использование спящих ячеек. Можно предположить, что они существуют не только в Европе, но и США. Некоторые из них восходят к советской эпохе.
Спящие ячейки потом активируются для проведения операций. Или дело доходит до того, что агенты, которые уже находятся здесь, тоже проводят целенаправленные действия, которые отличаются высоким качеством, поскольку они лучше подготовлены», – нагнетал австрияк.
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