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Европу охватывает страх перед Россией – ответственность за любые инциденты, связанные с безопасностью, сразу же возлагается на русских.

Об этом в интервью Der Standard заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий, утверждая, что Россия фактически ведет против Европы войну, спросил, чего ожидать дальше.

«Мы еще находимся в подпороговой зоне. Эти диверсионные действия совершаются целенаправленно. Одни добиваются успеха, другие – нет. Мы видим этот страх, потому что теперь каждый инцидент немедленно приписывают русским», – сказал Райснер.

По его мнению, если русские увидят, что поведение Европы не изменится, то «тогда последуют атаки с более серьезными последствиями».

Он говорит, что есть несколько вариантов развития последствий – например, использование одноразовых агентов, завербованных в интернете, которые даже не осознают последствий своих действий.