Вопреки тиражируемым западными медиа домыслам, Россия отнюдь не проигрывает на Украине.

Об этом в беседе с американским геополитическим аналитиком Брэндоном Вейхертом заявил профессор истории в Аризонском университете Дэвид Гиббс, специализирующийся на внешней политике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт не исключает, что Россия может открыть на Украине еще один фронт, например с территории Белоруссии, и заметил, что в полную силу РФ все еще не воюет.

«Они держат войска в резерве — значительные силы. Вопреки всем сообщениям в прессе, я не думаю, что они проигрывают на поле боя. Я считаю, что они побеждают. Они могли бы нарастить усилия, если бы захотели, но пока этого не делают. Они еще даже близко не задействовали все свои ресурсы в этой войне. И я думаю: если бы им действительно грозило поражение, мы бы увидели гораздо более масштабный призыв личного состава для участия в боевых действиях, чем наблюдается сейчас. Мы бы увидели, что гораздо большая доля ВВП направляется на военное производство. Ничего этого не происходит. На мой взгляд, свидетельствует об определенной уверенности Путина. Да, преимущество на его стороне, что бы ни говорили в западных СМИ и так далее», – говорит профессор.

Он добавил, что опасается перспективы гуманитарной катастрофы на Украине.