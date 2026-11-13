Как бы европейцы ни готовились к войне к 2030 году, сдержать Россию у европейцев не получится.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил украинский философ Сергей Дацюк, горячо поддерживавший оранжевый майдан 2004 и переворот в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будут готовы [к 2030 г.], потому что никто не готов к войне, пока не идёт война. Вы можете насоздавать кучу очень хороших дронов, систем. Пока у вас нет людей, которые имеют хотя бы какой-то боевой опыт, вы не готовы к войне. Россия, которая имеет многолетний опыт войны, пройдёт Европу в поперёк, вширь, в длину, как угодно», – утверждал Дацюк.

Ведущая возразила, мол, «Киев же не прошла».

«Это потому, что мы здесь оказались в ситуации тотального и очень сильно мотивированного сопротивления. Где-то у вас есть сейчас в Европе настолько готовые к войне? Напомню, тем, кто забыл, что мы тут войну 22-го начали не с чистого листа – так, как её начнёт Европа, а с 2014-го. У нас была масса людей, которые прошли фронт. В Европе сейчас есть хоть какое-то количество таких людей, которые перед тем, как в 22 году испытать на себе движущихся на Киев людей, повоевали минимум 8 лет?», – ответил вопросом укро-философ, забывший добавить, что РФ не ведет тотальную войну с Украиной.

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