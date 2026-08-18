Россия ломает «опорные ноги» экономики Украины

Алексей Муратов.  
18.08.2026 16:13
  (Мск) , Донецк
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Денацификация, Россия, Спецоперация, Украина


Начавшиеся системные удары по украинской металлургии и портам привели к падению экспорта зерна на 75% и остановке крупнейших металлургических предприятий. Экономический коллапс Украины делает войну для коллективного Запада непомерно дорогой.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Начавшиеся системные удары по украинской металлургии и портам привели к падению экспорта зерна на...

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«АрселорМиттал Кривой Рог» – крупнейший металлургический комбинат Украины – подвергся ракетному удару. Предприятие, производящее до 400 тысяч тонн стали в год, частично остановлено. Перед этим «Запорожсталь» полностью остановила работу после ударов по доменным цехам. Украина теряет не просто заводы – она теряет валюту.

Параллельно уничтожается аграрный экспорт. С 22 июля российские удары парализовали порты Одессы, Черноморска, Южного, а затем – дунайские порты Измаил и Рени. За две недели августа экспорт зерна упал на 75%. Экспорт пшеницы сократился с 20,6 млн тонн до двух млн, ячменя – с 5,6 млн до нуля.

Национальный банк Украины прогнозирует: из-за блокады до конца года страна потеряет около 25 млрд долларов валютной выручки, а агросектор – ещё три млрд от роста логистических издержек. Даже в апреле 2026 года, до пика ударов, в казне оставалось 127 млрд евро – на два месяца работы. Общий долг Украины превысил 2,13 трлн долларов.

И здесь появляется главный цинизм: США требуют возврата кредитов. Трамп уже заявил, что помощь – не подарок, а кредит под активы: чернозём, порты, недра. Америка не спасает Украину – она покупает её. А Европа, которая не может договориться даже о собственном бюджете, вынуждена тянуть украинскую телегу в одиночку, пока её экономика трещит от энергокризиса.

Ирония судьбы: Запад хотел ослабить Россию, но создал чудовище, которое пожирает его бюджет. Содержать Украину становится непосильной ношей. Европейские налогоплательщики платят за войну, которую не выбирали, и за долги, которые будут отдавать их дети. А Вашингтон просто перекладывает счёт на Киев. Украина, которую Запад использовал как камикадзе, теперь сама становится разграбляемой колонией.

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