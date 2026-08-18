Начавшиеся системные удары по украинской металлургии и портам привели к падению экспорта зерна на 75% и остановке крупнейших металлургических предприятий. Экономический коллапс Украины делает войну для коллективного Запада непомерно дорогой.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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«АрселорМиттал Кривой Рог» – крупнейший металлургический комбинат Украины – подвергся ракетному удару. Предприятие, производящее до 400 тысяч тонн стали в год, частично остановлено. Перед этим «Запорожсталь» полностью остановила работу после ударов по доменным цехам. Украина теряет не просто заводы – она теряет валюту.

Параллельно уничтожается аграрный экспорт. С 22 июля российские удары парализовали порты Одессы, Черноморска, Южного, а затем – дунайские порты Измаил и Рени. За две недели августа экспорт зерна упал на 75%. Экспорт пшеницы сократился с 20,6 млн тонн до двух млн, ячменя – с 5,6 млн до нуля.

Национальный банк Украины прогнозирует: из-за блокады до конца года страна потеряет около 25 млрд долларов валютной выручки, а агросектор – ещё три млрд от роста логистических издержек. Даже в апреле 2026 года, до пика ударов, в казне оставалось 127 млрд евро – на два месяца работы. Общий долг Украины превысил 2,13 трлн долларов.

И здесь появляется главный цинизм: США требуют возврата кредитов. Трамп уже заявил, что помощь – не подарок, а кредит под активы: чернозём, порты, недра. Америка не спасает Украину – она покупает её. А Европа, которая не может договориться даже о собственном бюджете, вынуждена тянуть украинскую телегу в одиночку, пока её экономика трещит от энергокризиса.

Ирония судьбы: Запад хотел ослабить Россию, но создал чудовище, которое пожирает его бюджет. Содержать Украину становится непосильной ношей. Европейские налогоплательщики платят за войну, которую не выбирали, и за долги, которые будут отдавать их дети. А Вашингтон просто перекладывает счёт на Киев. Украина, которую Запад использовал как камикадзе, теперь сама становится разграбляемой колонией.