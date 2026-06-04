Россия может помочь с решением ближневосточного кризиса – Путин

Максим Столяров.  
04.06.2026 23:55
  (Мск) , Санкт-Петербург
Просмотров: 156
 
Дзен, Дипломатия, Иран, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Россия может помочь вывезти уран из Ирана, а затем, понизив его обогащённость, вернуть для работы АЭС.

Об этом на встрече с главами международных СМИ на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может помочь вывезти уран из Ирана, а затем, понизив его обогащённость, вернуть для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Могла бы Россия сыграть роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, учитывая ваше отношение и вопрос обогащённого урана?», – спросили у президента.

«Мы не хотим навязывать услуги. Но наше предложение известно американской администрации, и нашим иранским друзьям.

В 2015 году Россия сыграла положительную роль, мы вывезли на территорию РФ обогащённый уран из Ирана, и это легло в основу договора СВПД. То есть, кризис был разрешён.

Сейчас уран есть на территории Ирана, в этом случае он становится сразу под контроль МАГАТЭ. И всё международное сообщество, включая США и Израиль, с этого момента становятся участниками процесса», – сказал Путин.

«У нас такие возможности есть и сейчас. Но это должно быть решением всех сторон. Мы это делали, и сейчас готовы сделать.

У нас доверительные отношения с Ираном, это дружественная страна. Мы осуществляем проект по строительству Бушера. Думаю, иранское руководство и народ относятся к нам с доверием.

И, кстати, этот уран в будущем можно было бы «разбавлять» и использовать для мирных атомных программ в Иране. Под контролем международного сообщества и МАГАТЭ.

Мне кажется, и Иран мог бы быть доволен таким решением. И остальные участники процесса, у которых есть какие-то подозрения, тоже должны быть довольны. Уран был бы предъявлен, вывезен – и поставлен под контроль. Не вижу, что здесь может кого-то не устраивать.

Более того, первоначально все согласились. Потом пошло взаимное ужесточение позиций. Нет так нет, разбирайтесь. Но предложение на столе, мы готовы.

Если нет – будем надеяться, что стороны найдут другое решение. Если от нас что-то надо будет, мы с удовольствием поддержим», – подытожил президент.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Россия может помочь с решением ближневосточного кризиса – Путин

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить