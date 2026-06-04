Россия может помочь с решением ближневосточного кризиса – Путин

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Россия может помочь вывезти уран из Ирана, а затем, понизив его обогащённость, вернуть для работы АЭС.

Об этом на встрече с главами международных СМИ на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могла бы Россия сыграть роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, учитывая ваше отношение и вопрос обогащённого урана?», – спросили у президента.

«Мы не хотим навязывать услуги. Но наше предложение известно американской администрации, и нашим иранским друзьям. В 2015 году Россия сыграла положительную роль, мы вывезли на территорию РФ обогащённый уран из Ирана, и это легло в основу договора СВПД. То есть, кризис был разрешён. Сейчас уран есть на территории Ирана, в этом случае он становится сразу под контроль МАГАТЭ. И всё международное сообщество, включая США и Израиль, с этого момента становятся участниками процесса», – сказал Путин.