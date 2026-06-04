Россия может помочь с решением ближневосточного кризиса – Путин
Россия может помочь вывезти уран из Ирана, а затем, понизив его обогащённость, вернуть для работы АЭС.
Об этом на встрече с главами международных СМИ на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Могла бы Россия сыграть роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, учитывая ваше отношение и вопрос обогащённого урана?», – спросили у президента.
«Мы не хотим навязывать услуги. Но наше предложение известно американской администрации, и нашим иранским друзьям.
В 2015 году Россия сыграла положительную роль, мы вывезли на территорию РФ обогащённый уран из Ирана, и это легло в основу договора СВПД. То есть, кризис был разрешён.
Сейчас уран есть на территории Ирана, в этом случае он становится сразу под контроль МАГАТЭ. И всё международное сообщество, включая США и Израиль, с этого момента становятся участниками процесса», – сказал Путин.
«У нас такие возможности есть и сейчас. Но это должно быть решением всех сторон. Мы это делали, и сейчас готовы сделать.
У нас доверительные отношения с Ираном, это дружественная страна. Мы осуществляем проект по строительству Бушера. Думаю, иранское руководство и народ относятся к нам с доверием.
И, кстати, этот уран в будущем можно было бы «разбавлять» и использовать для мирных атомных программ в Иране. Под контролем международного сообщества и МАГАТЭ.
Мне кажется, и Иран мог бы быть доволен таким решением. И остальные участники процесса, у которых есть какие-то подозрения, тоже должны быть довольны. Уран был бы предъявлен, вывезен – и поставлен под контроль. Не вижу, что здесь может кого-то не устраивать.
Более того, первоначально все согласились. Потом пошло взаимное ужесточение позиций. Нет так нет, разбирайтесь. Но предложение на столе, мы готовы.
Если нет – будем надеяться, что стороны найдут другое решение. Если от нас что-то надо будет, мы с удовольствием поддержим», – подытожил президент.
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