Благодаря продвинутой ядерной энергетике Россия поможет своим партнёрам развивать искусственный интеллект.

Об этом на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для развития искусственного интеллекта и дата-центров нужна энергия. По данным международных организаций, уже к 30 году все дата-центры потребуют столько же энергии, сколько сегодня потребляет вся Япония. А это очень развитая в промышленном смысле экономика.

У России есть в этом смысле преимущество. Потому что мы являемся одним из лидеров в развитии ядерных технологий, мирного атома. Из 35 АЭС, который строятся в третьих странах, около 30 возводятся «Росатомом». Мы очевидный лидер.

А что касается малых электростанций, то кроме нас, вообще никто таких не делает. А мы для себя уже построили, на севере уже работает. И ещё две платформы готовятся. Многие хотят это сделать, многие говорят, что готовы, но никто пока, кроме нас, этого не сделал», – подчеркнул Путин.