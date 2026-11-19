Россия может стать незаменимым партнёром в развитии ИИ – Путин
Благодаря продвинутой ядерной энергетике Россия поможет своим партнёрам развивать искусственный интеллект.
Об этом на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Для развития искусственного интеллекта и дата-центров нужна энергия. По данным международных организаций, уже к 30 году все дата-центры потребуют столько же энергии, сколько сегодня потребляет вся Япония. А это очень развитая в промышленном смысле экономика.
У России есть в этом смысле преимущество. Потому что мы являемся одним из лидеров в развитии ядерных технологий, мирного атома. Из 35 АЭС, который строятся в третьих странах, около 30 возводятся «Росатомом». Мы очевидный лидер.
А что касается малых электростанций, то кроме нас, вообще никто таких не делает. А мы для себя уже построили, на севере уже работает. И ещё две платформы готовятся. Многие хотят это сделать, многие говорят, что готовы, но никто пока, кроме нас, этого не сделал», – подчеркнул Путин.
«Кроме того, у нас огромные, мирового уровня, запасы углеводородов. И нефти, и газа, и угля. У нас огромные возможности гидроэнергетики. К возобновляемым источникам относится и энергия солнца. У нас всё это активно развивается.
В этом смысле, у России большие конкурентные преимущества. И мы хороший партнёр для многих стран, которые хотят развивать искусственный интеллект. А этого хотят почти все», – подытожил он.
English version :: Читать на английском Россия может стать незаменимым партнёром в развитии ИИ – Путин