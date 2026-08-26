Владимир Путин не остановит СВО до возвращения Одессы в состав России.

Об этом в интервью обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший спецпредставитель президента США по Украине генерал Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема этой войны состоит в том, что Путин просто не хочет ее прекращать.У него было множество возможностей и развилок, как мы говорим, чтобы остановиться и заморозить конфликт. Не для того, чтобы мы признали это официально, а просто зафиксировать их фактическое присутствие на местах. Так было во время Второй мировой войны, когда Советский Союз оккупировал страны Балтии. Мы никогда не признавали, что они принадлежат им, но понимали, что они там находятся. Мы говорили: «Ладно, мы это видим. Но в долгосрочной перспективе это не ваша территория».

Я считаю, что Украина проделала невероятную работу, отражая российскую агрессию и глядя в будущее. Но Путин не остановится, пока не отнимет не только Луганскую область, но и Одесскую, Запорожскую. Крым он уже контролирует. Я всегда подчеркивал: если он этого хочет, ему придется за это воевать. Бесплатно ему этого никто не отдаст», – заявил Келлог.