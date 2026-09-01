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Воздушная кампания России исключает возможность превращения Украины в «стального дикобраза», который будет постоянно угрожать и сдерживать развитие РФ.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-директор ЦРУ по анализу ситуации в России, а ныне директор по стратегическому планированию в Институте Куинси Джордж Биб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская стратегическая воздушная кампания устраняет возможность исхода, который на Западе считают желательным и вероятным – это сценарий стального дикобраза. Это люди, которые говорят: ладно, Украина не сможет одержать полную победу, но она может загнать Россию в тупик. Она может вооружиться настолько, что Россия навсегда лишится возможности довести эту войну до победного конца. Это будет своего рода Израиль в Восточной Европе – государство, которое сильно милитаризованное, может компенсировать численное преимущество. И может стать для Европы передовой линией сдерживания и ослабления геополитических амбиций России. Стратегическая воздушная кампания России фактически исключает возможность такого исхода. Россия делает все, чтобы Украина не вышла из этой войны в состоянии, позволяющем ей стать стальным дикобразом», – сказал Биб.