Россия не позволила Западу превратить Украину в «стального дикобраза» – экс-директор департамента ЦРУ
Воздушная кампания России исключает возможность превращения Украины в «стального дикобраза», который будет постоянно угрожать и сдерживать развитие РФ.
Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-директор ЦРУ по анализу ситуации в России, а ныне директор по стратегическому планированию в Институте Куинси Джордж Биб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Российская стратегическая воздушная кампания устраняет возможность исхода, который на Западе считают желательным и вероятным – это сценарий стального дикобраза.
Это люди, которые говорят: ладно, Украина не сможет одержать полную победу, но она может загнать Россию в тупик. Она может вооружиться настолько, что Россия навсегда лишится возможности довести эту войну до победного конца.
Это будет своего рода Израиль в Восточной Европе – государство, которое сильно милитаризованное, может компенсировать численное преимущество. И может стать для Европы передовой линией сдерживания и ослабления геополитических амбиций России.
Стратегическая воздушная кампания России фактически исключает возможность такого исхода. Россия делает все, чтобы Украина не вышла из этой войны в состоянии, позволяющем ей стать стальным дикобразом», – сказал Биб.
«Это будет страна, которая потеряла значительную часть территории, не сможет восстановиться экономически, не сможет получить помощь от внешних доноров, ни торговать, ни поставлять товары на рынок.
Это не та страна, которая может стать стальным дикобразом. Это страна, которая движется к тому, чтобы стать несостоятельным государством.
И я думаю, что это будет трагедией не только для народа Украины, но и для Европы, которая окажется в хронически нестабильной ситуации, постоянно подверженной новым кризисам из-за того, что Украина не может эффективно управлять собой», – добавил он.
English version :: Читать на английском Россия не позволила Западу превратить Украину в «стального дикобраза» – экс-директор департамента ЦРУ