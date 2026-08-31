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Ударами по Киеву Россия обнуляет возможность внутреннего заработка на собственной экономике Украины. Однако все предпосылки были созданы самой Зе-властью.

Об этом в эфире видеоблога украинской пропагандистки Натальи Влащенко заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, речь идет об уничтожении логистики и складов, поскольку вся украинская экономика нынче держится на сфере услуг.

«Сейчас 65—70% — это критичный сектор экономики, сектор услуг. Вот как раз тот сектор, который у нас в Киеве остановился в эти дни практически полностью. Он формирует основную часть налогов, он формирует основную часть рабочих мест и динамику ВВП. Поэтому основная задача во время войны — это построить своеобразную такую двухконтурную модель экономики, когда есть гражданский сектор, который генерирует прибыль, которая инвестируется потом в оборонно-промышленный комплекс. Вот это идеальная модель, которую должно было создать правительство. То есть эффективно работающий в условиях войны и адаптированный под условия войны гражданский сектор экономики и каналы перетока капитала этого сектора в финансирование оборонно-промышленного комплекса», – рассуждал он.

«У нас не было сделано ни первого, ни второго. То есть гражданский сектор не адаптирован под условия войны… Почему даже программа народного инвестирования не была запущена? Потому что все проекты в оборонно-промышленном комплексе являются непубличными, они закрытые, они являются просто прерогативой узкой группы людей, которые имеют доступ к государственному заказу и финансированию. Они никого не хотят пускать в эти проекты, не хотят становиться публичными, не хотят привлекать народное финансирование. У простых людей как бы донаты привлекать могут, а привлечь в проект, который принесёт прибыль в оборонно-промышленном комплексе, никто не собирается привлекать деньги простых людей в проекты, которые высокодоходные, приносят прибыль, то есть делиться никто не хочет. Поэтому в этих условиях у нас становится внешнее финансирование единственным источником финансирования социального сектора, оборонно-промышленного комплекса», – заключил Кущ.

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