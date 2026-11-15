«Россия просто реагирует на положение, в которое мы поставили её» – британский военкор

Вадим Москаленко.  
15.11.2026 20:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 415
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западу удалось превратить Европу в «неуязвимый» финансовый и промышленный тыл антироссийской войны, тем самым поставив РФ в затруднительное положение.

Об этом канале «Financial Times» заявил британский военный корреспондент Чарльз Кловер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу удалось превратить Европу в «неуязвимый» финансовый и промышленный тыл антироссийской войны, тем самым...

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«Знаете, если посмотреть на ситуацию с точки зрения России, то они просто реагируют на то, что делает с ними НАТО. НАТО поставляет технологии, которые Украина использует для нанесения ударов по ее тылам, где производятся товары, энергия и тому подобное. А они просто наносят удары по тылам Украины.

А Европа – место, где находится своего рода экономический и производственный центр Украины.

Но знаете, в российской логике есть своя симметрия. Но да, главный вопрос в том, насколько далеко вы готовы зайти. И я действительно считаю, что не хочу показаться тем, кто оправдывает происходящее на Украине, потому что это не так», – сказал Кловер.

При этом, он не стал осуждать антироссийскую войну.

«Но если посмотреть на ситуацию в исторической перспективе, то я достаточно взрослый, чтобы помнить, как мы боялись вторжения России в Западную Германию или в страны Варшавского договора. Сейчас мы говорим о России, которая не может захватить даже часть территории, принадлежавшей ей во времена Советского Союза.

Так что, как видите, хотя мы и нагнетаем угрозу и страх перед Россией, и это правильно, она все еще в какой-то степени находится в затруднительном положении», – добавил британец.

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English version :: Читать на английском «Россия просто реагирует на положение, в которое мы поставили её» – британский военкор

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