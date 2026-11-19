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Москва хочет закончить СВО мирными методами, но в Киеве и Брюсселе нацелены на продолжение антироссийской войны как можно дольше.

Об этом в Китае заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прекращении конфликта на Украине Россия заинтересована. Уверяю вас, у нас нет никакого желания продолжать. Но вопрос не только и даже не столько в нас. Вопрос в украинской стороне. Если они хотят завершить конфликт – пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены ещё до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, теперь дело за Украиной. Украина говорит, что удержит оставшиеся 10% территории Донецкой области, ещё какое-то время. Но если потом всё равно не смогут – есть ли смысл держать? Военное сотрудничество Украины и Европы – это проблема, на которую мы должны обратить внимание. Для нас неприемлемо введение любых войск на территорию Украины», – сказал он.

«А от европейцев мы слышим, что они хотят прекращения войны, но сразу после этого они введут войска. Значит, они говорят, что не допустят мира на Украине. Надо с этим разобраться», – сказал Путин.