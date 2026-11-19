«Россия согласна на компромисс. Дело за Европой и Киевом» – Путин
Москва хочет закончить СВО мирными методами, но в Киеве и Брюсселе нацелены на продолжение антироссийской войны как можно дольше.
Об этом в Китае заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«В прекращении конфликта на Украине Россия заинтересована. Уверяю вас, у нас нет никакого желания продолжать. Но вопрос не только и даже не столько в нас. Вопрос в украинской стороне.
Если они хотят завершить конфликт – пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены ещё до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, теперь дело за Украиной.
Украина говорит, что удержит оставшиеся 10% территории Донецкой области, ещё какое-то время. Но если потом всё равно не смогут – есть ли смысл держать?
Военное сотрудничество Украины и Европы – это проблема, на которую мы должны обратить внимание. Для нас неприемлемо введение любых войск на территорию Украины», – сказал он.
«А от европейцев мы слышим, что они хотят прекращения войны, но сразу после этого они введут войска. Значит, они говорят, что не допустят мира на Украине. Надо с этим разобраться», – сказал Путин.
«Вопрос, хотят ли другие стороны конфликта, Украина и их европейские спонсоры, согласиться с этими компромиссами. Судя по тому, что мы видим – на данный момент нет.
Складывается впечатление, что сегодняшние власти в Киеве не хотят никакого прекращения боевых действий, потому что нужно будет сразу идти на выборы, а сохранить власть будет проблематично.
А значит, и не сохранятся источники доходов, получаемые ими от войны, разворовывая народное достояние самих граждан Украины и разворовывая помощь, которую они получают с Запада. Поэтому нет никаких стимулов у них соглашаться с прекращением боевых действий», – добавил президент РФ.
English version :: Читать на английском «Россия согласна на компромисс. Дело за Европой и Киевом» – Путин