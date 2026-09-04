Глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, потому что стало очевидно, что Россия больше не намерена сидеть на «крючке Анкориджа» и затеяла самостоятельную игру.

Об этом экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он – русофоб. Он не профессиональный разведчик, а скорее – политик. Он один из самых ярких ястребов в администрации Трампа. И возникает вопрос, а что он приехал? Ну, версий много, сейчас не будем гадать. Конечно, понятно, что Украина и Иран… Мне кажется, что американцы увидели, что Россия соскочила с крючка Анкориджа, сошла с этого трека. И он приехал, как это всегда у них, с угрозами и с пряником одновременно. Причем угрозы направлены на Россию, а пряники направлены элитам, понимаете?.. Вот это их стандартное, англосаксонское, американское. Такие, знаете, версии, более макро-геополитические, что обсуждались какие-то вещи типа Ялты, какая-то платформа для большой договоренности, – глядя на вождя бледнолицых, я имею в виду Трампа, мне как-то с трудом просматривается вообще какая-либо стратегия», – заметил он.

«Мне кажется, что в данном случае стратегия была одна: «Русские соскочили, мы там их на блесну этого Анкориджа ловили, ловили, и вроде как они уже тянули, уже почти заглотили, а вот нет, сошли. И теперь я пошлю туда самого отмороженного из своих, если он с ними договорится, я спущусь с трапа миротворцем с нимбом над головой и как раз к выборам в Конгресс мы что-то с вместе с Россией предъявим», – заключил Ильницкий.

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