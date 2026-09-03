Россия совершила преступление, ударив по складу с вооружениями в Киеве – немецкий генерал НАТО

Анатолий Лапин.  
04.09.2026 00:02
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украинское военное руководство совершило преступление, разместив склад в непосредственной близости к жилым домам и интернату для пожилых в селе Милая под Киевом, но виновата во всем Россия.

К такому выводу в эфире подкаста «MDR Mitteldeutscher Rundfunk» пришел отставной генерал НАТО Эрхард Бюлер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское военное руководство совершило преступление, разместив склад в непосредственной близости к жилым домам и...

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«Здание, в котором было больше всего жертв, попало в украинские отчеты, оно находилось в нескольких метрах от здания, где находился склад боеприпасов. Такое хранение боеприпасов, конечно, запрещено и должно быть запрещено, особенно во время войны. Это тоже не первый случай – похожий случай произошел в середине июля в Киеве. Весьма вероятно, что координаты этого склада были раскрыты, и в то же время было раскрыто, что там внутри.

Да, сейчас проводится повторное расследование в отношении ответственных лиц, которые сделали это, все это незаконно, незаконно хранили там боеприпасы. Но никогда нельзя забывать, что ответственные за планирование целей находятся в Москве, в российском Генеральном штабе. И они видят цель еще до того, как передадут координаты подразделениям беспилотников. Это было осознанное решение, которое привело к этой атаке и ее последствиям», – перекладывает ответственность немецкий генерал.

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