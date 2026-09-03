Украинское военное руководство совершило преступление, разместив склад в непосредственной близости к жилым домам и интернату для пожилых в селе Милая под Киевом, но виновата во всем Россия.

К такому выводу в эфире подкаста «MDR Mitteldeutscher Rundfunk» пришел отставной генерал НАТО Эрхард Бюлер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Здание, в котором было больше всего жертв, попало в украинские отчеты, оно находилось в нескольких метрах от здания, где находился склад боеприпасов. Такое хранение боеприпасов, конечно, запрещено и должно быть запрещено, особенно во время войны. Это тоже не первый случай – похожий случай произошел в середине июля в Киеве. Весьма вероятно, что координаты этого склада были раскрыты, и в то же время было раскрыто, что там внутри. Да, сейчас проводится повторное расследование в отношении ответственных лиц, которые сделали это, все это незаконно, незаконно хранили там боеприпасы. Но никогда нельзя забывать, что ответственные за планирование целей находятся в Москве, в российском Генеральном штабе. И они видят цель еще до того, как передадут координаты подразделениям беспилотников. Это было осознанное решение, которое привело к этой атаке и ее последствиям», – перекладывает ответственность немецкий генерал.

Читайте также: Координаты склада под Киевом России для удара могли «слить» США, – Чаплыга.