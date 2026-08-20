«Россия вывела Каспийскую флотилию на рейд Баку», – экс-министр обороны рассказал, на что обозлился Алиев

Елена Острякова.  
20.08.2026 11:45
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Россия, Турция


Несмотря на внешне нейтральную дипломатическую риторику Россия своими военными действиями не позволила Азерайджану захватить Арцах (Нагорный Карабах) еще в 2020 году.

Об этом экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на внешне нейтральную дипломатическую риторику Россия своими военными действиями не позволила Азерайджану захватить...

«Если бы Россия Армении не помогала, мы бы через неделю просто перестали стрелять. У нас закончилось все. Именно благодаря российским действиям Азербайджан вынужден был остановиться, хотя и Алиев, и Эрдоган были категорически против подписания какого-либо договора о прекращении огня и не хотели откладывать решение вопроса Арцаха на потом», – сказал Карапетян.

На тот момент он занимал должность советника премьер-министра Никола Пашиняна и утверждает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда согласовал нападение на Арцах с США и европейским командованием НАТО. Грузия по указанию Вашингтона закрыла поставку оружия Армении из России, зато пропускала спецназ и наемников из Турции.

«Россия в ответ вывела Каспийскую флотилию на рейд Баку и подняла в воздух стратегическую авиацию. Так Москва заставила Алиева остановиться. Я большего сказать не могу, но когда придет время, историки напишут, что реально происходило, и кто кому помогал», – сказал Карапетян.

Эти воспоминания проясняют, почему Алиев ведет себя так агрессивно в отношении России и россиян, хотя Москва демонстрирует избыточное дружелюбие. Арестовывая российских айтишников и объявляя в международный розыск российских политологов, азербайджанский президент вымещает обиду за свои сорванные наполеоновские планы в 2020 году.

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