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Несмотря на внешне нейтральную дипломатическую риторику Россия своими военными действиями не позволила Азерайджану захватить Арцах (Нагорный Карабах) еще в 2020 году.

Об этом экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы Россия Армении не помогала, мы бы через неделю просто перестали стрелять. У нас закончилось все. Именно благодаря российским действиям Азербайджан вынужден был остановиться, хотя и Алиев, и Эрдоган были категорически против подписания какого-либо договора о прекращении огня и не хотели откладывать решение вопроса Арцаха на потом», – сказал Карапетян.

На тот момент он занимал должность советника премьер-министра Никола Пашиняна и утверждает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда согласовал нападение на Арцах с США и европейским командованием НАТО. Грузия по указанию Вашингтона закрыла поставку оружия Армении из России, зато пропускала спецназ и наемников из Турции.

«Россия в ответ вывела Каспийскую флотилию на рейд Баку и подняла в воздух стратегическую авиацию. Так Москва заставила Алиева остановиться. Я большего сказать не могу, но когда придет время, историки напишут, что реально происходило, и кто кому помогал», – сказал Карапетян.

Эти воспоминания проясняют, почему Алиев ведет себя так агрессивно в отношении России и россиян, хотя Москва демонстрирует избыточное дружелюбие. Арестовывая российских айтишников и объявляя в международный розыск российских политологов, азербайджанский президент вымещает обиду за свои сорванные наполеоновские планы в 2020 году.