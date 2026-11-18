Россия производит и запускает по Украине больше баллистических ракет, чем страны НАТО способны изготовить перехватчиков.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил комиссар ЕС Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая большая проблема – это перехватчики для баллистических ракет. Россия наращивает производство баллистических ракет. Если в прошлом году их было около 1000, то в этом году их может быть 2000, и Россия будет запускать их по Украине.

Общий объем производства ракет PAC-3 в США составляет около 700 в год. Такова реальность.

Поэтому мы активно работаем с нашими трансатлантическими партнерами и через украинскую контактную группу по обороне, в первую очередь над тем, как найти способ обеспечить Украину необходимыми противоракетными комплексами PAC-3.

Мы частично финансируем это через программу поддержки Украины, а также через прямые контракты между украинскими и американскими властями», – сказал Кубилюс.