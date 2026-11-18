Россия запускает по Украине втрое больше баллистики, чем США делают перехватчиков – еврокомиссар
Россия производит и запускает по Украине больше баллистических ракет, чем страны НАТО способны изготовить перехватчиков.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил комиссар ЕС Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самая большая проблема – это перехватчики для баллистических ракет. Россия наращивает производство баллистических ракет. Если в прошлом году их было около 1000, то в этом году их может быть 2000, и Россия будет запускать их по Украине.
Общий объем производства ракет PAC-3 в США составляет около 700 в год. Такова реальность.
Поэтому мы активно работаем с нашими трансатлантическими партнерами и через украинскую контактную группу по обороне, в первую очередь над тем, как найти способ обеспечить Украину необходимыми противоракетными комплексами PAC-3.
Мы частично финансируем это через программу поддержки Украины, а также через прямые контракты между украинскими и американскими властями», – сказал Кубилюс.
Он уверен, что в 2027 году у Украины станет намного больше контрактов на закупку ракет.
«В следующем году ракеты PAC-3 и PAC-2 начнут производить в Германии по лицензии.
И наша задача сейчас – посмотреть и попытаться договориться со странными-членами, у которых на складах еще есть ракеты PAC-3, могут обменять их на будущие украинские контракты.
Также проекты, которые мы разрабатываем вместе с Украиной, нашими странами-членами и нашими промышленными предприятиями, по созданию противоракетных систем, очень нужны не только Украине, но и всему Европейскому Союзу. Поэтому страны-члены проявляют большой интерес к успешной реализации этого проекта», – добавил комиссар.
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