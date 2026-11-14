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В центре Белграда накануне выстроились очереди к отделениям государственного банка «Поштанска штедионица», где выплачивают деньги вкладчикам «Алта банка», закрытого по команде победителей недавних парламентских выборов.

«Алта банк» был единственным финансовым учреждением в Сербии, где релоканты из России могли открыть счёт без предоставления дополнительных документов, и ныне россияне составляют подавляющее большинство в упомянутых очередях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пятницу, 13 ноября, в отделениях сербского госбанка «Поштанска штедионица» началась выплата застрахованных вкладов клиентам «Алта банка», который в настоящее время находится в процессе банкротства. По сообщениям госбанка, для выплат уже зарегистрировалось более 14,500 человек, выплаты производятся на 57 специально отведённых рабочих местах по всей Сербии.

Хотя перед отделениями в Новом Белграде не наблюдалось большого скопления людей, в центре сербской столицы, на улице Королевы Марии, выстроилась длинная очередь, состоящая преимущественно из граждан России.

Многие из них хранили в «Алтабанке» все свои сбережения или средства, вырученные от продажи недвижимости в России. Теперь же они смогут снять не более 50 000 евро – сумму, которая покрывается Агентством по страхованию вкладов Сербии.

Банк «Поштанска штедионица» организовал через свой портал систему предварительной записи для снятия наличных, чтобы избежать скопления людей. Однако ситуация на улице Королевы Марии показывает, что всё идёт не так гладко, как ожидалось, хотя в этом отделении выплаты производят на 28 рабочих местах.

Некоторые из ожидающих в центре Белграда граждан России рассказали журналистам, что у них было назначено время приёма, однако, несмотря на это, им приходится стоять в очереди до двух часов.