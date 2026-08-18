Румынка Санду трезвонит, что Россия на Молдову уже напала

Елена Острякова.  
19.08.2026 00:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия


Военные Молдовы сообщили в понедельник о неизвестном объекте в воздушном пространстве страны. Он упал на кукурузном поле вблизи села Талмаза, оставив воронку диаметром около 2 метров и глубиной примерно 50 сантиметров.

Молдавская сторона сообщила,  что точная идентификация типа аппарата невозможна из-за отсутствия информации о технико-тактических параметрах и специфических идентификационных маркировках.

Военные Молдовы сообщили в понедельник о неизвестном объекте в воздушном пространстве страны. Он упал...

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Однако  ВСУ с поспешностью заявили, что это российская ракета «Бандероль», которую называют «гибридом дрона и ракеты».

Показательно, что сегодня президентка Молдовы Майя Санду не стала связывать залет с боевыми действиями в Одесской области, а намекнула на намеренный обстрел.

«Некоторые дроны попадают случайно, а другие оказываются здесь потому, что их направляют. И не только в наше воздушное пространство, но и в воздушное пространство других государств региона — в Румынии и Польше», — сказала  Санду.

Ей вторит министр обороны, известный русофоб Анатолие Носатый.

«Россия продолжает агрессивную политику, нарушая наш нейтралитет. Враждебные действия Российской Федерации против Украины подвергают опасности и Республику Молдова», – вещал Носатый.

Он насчитал 60 случаев таких нарушений.

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English version :: Читать на английском Румынка Санду трезвонит, что Россия на Молдову уже напала

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