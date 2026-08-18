Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Военные Молдовы сообщили в понедельник о неизвестном объекте в воздушном пространстве страны. Он упал на кукурузном поле вблизи села Талмаза, оставив воронку диаметром около 2 метров и глубиной примерно 50 сантиметров.

Молдавская сторона сообщила, что точная идентификация типа аппарата невозможна из-за отсутствия информации о технико-тактических параметрах и специфических идентификационных маркировках.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Однако ВСУ с поспешностью заявили, что это российская ракета «Бандероль», которую называют «гибридом дрона и ракеты».

Показательно, что сегодня президентка Молдовы Майя Санду не стала связывать залет с боевыми действиями в Одесской области, а намекнула на намеренный обстрел.

«Некоторые дроны попадают случайно, а другие оказываются здесь потому, что их направляют. И не только в наше воздушное пространство, но и в воздушное пространство других государств региона — в Румынии и Польше», — сказала Санду.

Ей вторит министр обороны, известный русофоб Анатолие Носатый.

«Россия продолжает агрессивную политику, нарушая наш нейтралитет. Враждебные действия Российской Федерации против Украины подвергают опасности и Республику Молдова», – вещал Носатый.

Он насчитал 60 случаев таких нарушений.