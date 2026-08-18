Румынка Санду трезвонит, что Россия на Молдову уже напала
Военные Молдовы сообщили в понедельник о неизвестном объекте в воздушном пространстве страны. Он упал на кукурузном поле вблизи села Талмаза, оставив воронку диаметром около 2 метров и глубиной примерно 50 сантиметров.
Молдавская сторона сообщила, что точная идентификация типа аппарата невозможна из-за отсутствия информации о технико-тактических параметрах и специфических идентификационных маркировках.
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Однако ВСУ с поспешностью заявили, что это российская ракета «Бандероль», которую называют «гибридом дрона и ракеты».
Показательно, что сегодня президентка Молдовы Майя Санду не стала связывать залет с боевыми действиями в Одесской области, а намекнула на намеренный обстрел.
«Некоторые дроны попадают случайно, а другие оказываются здесь потому, что их направляют. И не только в наше воздушное пространство, но и в воздушное пространство других государств региона — в Румынии и Польше», — сказала Санду.
Ей вторит министр обороны, известный русофоб Анатолие Носатый.
«Россия продолжает агрессивную политику, нарушая наш нейтралитет. Враждебные действия Российской Федерации против Украины подвергают опасности и Республику Молдова», – вещал Носатый.
Он насчитал 60 случаев таких нарушений.
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