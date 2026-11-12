Рупор Евромайдана: «Мы – не русские. Нам государство не нужно»

Игорь Шкапа.  
12.11.2026 23:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское государство всегда было для своих граждан враждебным.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший ВСУшник, один из «рупоров» Евромайдана Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство всегда было для своих граждан враждебным. Об этом в эфире своего видеоблога...

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«Скажите мне, зачем вам государство вообще? Русским нужно государство, потому что русские по своей сути не могут иначе существовать, потому что для них это – самодержавие, православие, народность, триада эта. Это для русских без государства жизнь немыслима.

А украинцам государство не нужно. Украинцы сами по себе всегда были. Государство для них было всегда враждебным, чужим, агрессивным, ненужным», – сказал майданщик.

По его словам, украинцы могли распоряжаться в собственном доме всегда без государства.

«Поэтому я к украинцам обращаюсь, независимо от того, на каком языке вы разговариваете. Потому что настоящие украинцы – это не те, кто щебечет соловьиной, не те, кто рвет вышиванку на груди, не те, кто обвешался портретами Бандеры и Мельника по периметру, но при этом готовы убивать других украинцев, видеть в других рабов.

Настоящие украинцы, независимо от того, говорят они на украинском, русском, болгарском, венгерском и крымско-татарском, это свободные люди, прежде всего», – рассуждал «свободный» Гнап из холодной квартиры.

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English version :: Читать на английском Рупор Евромайдана: «Мы – не русские. Нам государство не нужно»

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