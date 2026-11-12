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Украинское государство всегда было для своих граждан враждебным.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший ВСУшник, один из «рупоров» Евромайдана Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите мне, зачем вам государство вообще? Русским нужно государство, потому что русские по своей сути не могут иначе существовать, потому что для них это – самодержавие, православие, народность, триада эта. Это для русских без государства жизнь немыслима. А украинцам государство не нужно. Украинцы сами по себе всегда были. Государство для них было всегда враждебным, чужим, агрессивным, ненужным», – сказал майданщик.

По его словам, украинцы могли распоряжаться в собственном доме всегда без государства.