Рупор глобалистов: Украина рискует проиграть войну из-за Зеленского

Игорь Шкапа.  
17.08.2026 11:48
  (Мск) , Киев
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Война, Политика, Украина


Диктатор Владимир Зеленский достиг своего политического потолка. Теперь его ждет неизбежное падение, а Украину – риск проиграть войну.

Об этом пишет один из главных рупоров глобалистов на Украине, киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Диктатор Владимир Зеленский достиг своего политического потолка. Теперь его ждет неизбежное падение, а Украину...

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«Украина — монархия. Причем непросвещенная. Сосредоточив всю власть в своих руках, президент достиг своего потолка. Предела компетенции. За это время он не сделал главного, что могло бы помочь Украине избежать управленческой катастрофы: не сбросил балласт из «своих» в пользу компетентных и не дал прямого сигнала системе: «Не красть». Сложно сказать, что опаснее для государства — преступные действия коррупционеров или преступное бездействие «своих» дилетантов. Но когда оба этих яда оказываются в одном флаконе, риск уже не политический. Риск — проиграть войну», – тревожится «ЗН».

По словам автора, за годы деградации государственного управления сложилась среда, где полномочия, силовой ресурс, деньги, частные и политические интересы все сложнее отделить друг от друга.

«Есть большая вероятность, что внутри государства сформировалась криминально-клановая система, значительная часть правоохранительного блока которой обслуживает уже не институты, а сохранение сложившейся конструкции власти. Система защищает власть. Власть обеспечивает устойчивость, доход и безнаказанность столпов системы», – говорится в статье.

В завершение материала звучат практически не завуалированные угрозы сместить Зеленского силой.

Издание обращает внимание на последние рейтинги, показавшие ухудшение позиций Зеленского в обществе.

«По информации наших источников, даже внутри команды Зеленского уже допускают мысль, еще недавно показавшуюся бы невозможной: в какой-то момент президенту придется признать, что конкурировать с новым он уже не сможет…

Сценарий, который власть еще недавно могла рассматривать как способ продлить себя, может вернуться как способ ответить на общественный запрос о ее смене. То, что Зеленский не захотел сделать добровольно два с половиной года назад — перезагрузить политическую систему и поделиться властью и ответственностью, — ему, возможно, придется сделать уже на совсем других условиях.

Наши дороги с этой властью разошлись. В точке пересечения требований войны, исчерпавшего себя президента и общественного интереса. Это символично. Это страшно. Но это уже произошло. Теперь вопрос — как разойтись так, чтобы Украина выжила и пошла дальше», – приходит к выводу «ЗН».

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