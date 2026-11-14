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Если в Китае действительно состоится встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, было бы «логично пригласить» туда и кокаиниста Зеленского, или кого-то из его европейских покровителей.

Таким фантазиями на украинском канале «Эспрессо» поделился бывший посол США в РФ, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается трехсторонней встречи, то она меня беспокоит. Я хотел бы, чтобы на неё пригласили Зеленского. Не хочу, чтобы интересы Украины представляли Путин, Си Цзиньпин и Трамп. Мне такой сценарий совсем не нравится. Значительно логичнее было бы пригласить и Зеленского, или, по крайней мере, кого-то из европейских лидеров», – сказал Макфол.

Он заявил, что «не слишком оптимистично настроен относительно того, что Си Цзиньпин или Трамп попробуют надавить на Путина».

«Впрочем, больше всего меня разочаровывает Си Цзиньпин. Ведь он заявляет, что Китай выступает в защиту международного порядка. Конечно, я хотел бы, чтобы Китай голосовал за осуждение России, но он воздерживается. В то же время, Си Цзиньпин имеет огромное влияние на Путина и Россию. Прежде всего, экономическое. Однако он решил не воспользоваться этими рычагами, чтобы спасти мирных людей», – причитал Макфол.

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