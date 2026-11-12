«Русские на когнитивном подъёме – они обыгрывают Америку в стратегической политической битве» – британский генерал
До того, как новый состав конгресса США начнет работу в январе, санкции против России со стороны США могут быть смягчены.
Об этом в программе Frontline на Times Radio заявил бывший командующий британской армией Чип Чапман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В когнитивной сфере Россия находится на подъеме с точки зрения их отношений с Америкой, и, похоже, они выигрывают стратегическую политическую битву с Америкой.
По крайней мере, до тех пор, пока у нас не будет нового конгресса, когда, надеюсь, законодательная власть сможет установить баланс в триединстве того, как должна работать американская мощь, мы можем, например, получить какое-то смягчение санкций против России, Ирана и других стран», – тревожится экс-командующий британской армией.
Он недоволен, что в США так и не заработал закон Линдси Грэма об ужесточении антироссийких санкций.
«Я думаю, что другой ключевой момент принятия решения, на который следует обратить внимание в ближайшие несколько недель, прежде чем новый конгресс придет к власти, это, конечно же, должен быть опубликован новый профиль европейских сил Пентагона.
Будет интересно посмотреть, скажут ли американцы, что мы уходим, и как это повлияет, если вообще повлияет, на представление русских о какой-то европейской архитектуре безопасности будущего, к которой, я думаю, нам даже не следует приближаться как к концепции, предоставляя им своего рода право вето в отношении европейской безопасности или обороны», – заявил Чапман.
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