«Русские провели грамотную работу над ошибками»: в Раде опечалены последствиями ударов по Киеву
Уменьшилась не интенсивность российских ударов по Украине, а их характер, что сразу же почувствовали в Киеве.
Об этом каналу «Апостроф ТВ» заявил член комитета Верховной рады по обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Депутат говорит, что раньше российское руководство распыляло средства по разным направлениям во время ударов и тратило слишком много ракет.
«Они сделали правильную работу над ошибками. Они постепенно отказываются от увеличения производства или вообще от производства тех средств, которые не являются эффективными, и максимально концентрируются на том, что есть эффективным – например, КАБ или ФАБ с УПМК. Ну и в первую очередь это «Искандеры». Это действительно неплохая ракета. Они научились делать их достаточно много, они ее усовершенствуют. Нужно отдать им должное. И она становится более точной. Наихудший для нас вариант, когда они эту точность будут еще повышать, с одной стороны, а с другой, чтобы она работала на большее расстояние», – тревожится политик.
По его словам, теперь русские перешли к тактике концентрированных ударов, что показала последняя атака на Киев.
«Когда ты концентрируешь большое количество средств в одном месте, если это комбинированный удар, который использует и БПЛА, и ракеты разных типов, запускаемые с разных носителей, летящие с разных направлений, меняющие траекторию, это очень существенно перенапрягает ПВО. А о том, что у нас проблемы с ракетами, общеизвестно. Мы уже даже публично об это заявляем. Конечно, русские об этом знают. И хотя сбивается достаточно много, оно прилетает. И иногда вредит достаточно сильно», – признает Рахманин.
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