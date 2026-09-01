Русскоязычные украинцы боятся эвакуироваться во Львов, опасаясь унижений

Игорь Шкапа.  
01.09.2026 12:56
  (Мск) , Киев
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Западная Украина, Украина


Украине пора спускать на тормозах политику героизации бандеровцев и ущемленения прав русскоязычных.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный Россией в розыск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине пора спускать на тормозах политику героизации бандеровцев и ущемленения прав русскоязычных. Об этом...

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Он рассказал, что неделю назад побывал в восточных регионах Украины.

«Там реально боятся, боятся уезжать, не хотят, несмотря на то, что понимают угрозу эвакуации, все остальное. Но они просто не хотят ехать, чтобы не терпеть эти унижения из-за того, что они русскоязычные. И с этим бредом необходимо закончить как можно быстрее, потому что это реально фактор, который разламывает страну», – сказал Романенко.

Прошелся он и по героизации бандеровцев и прочим одиозным персонажам украинской истории.

«Очевидно, придётся перестать заниматься этой всей хернёй в духе пантеон и всё остальное, что у нас тут пафосно продаётся сейчас. Этой историей прошлых лет столетних дрочим соседей, прежде всего, поляков.

Вместо этого нужно спустить эту ситуацию на тормозах плавно и пересматривать гуманитарную политику таким образом, чтобы можно было разблокировать, расширить возможности в торговле с Польшей, с её логистическими возможностями. И с другими странами.

Там не такие проблемы, допустим, как с поляками из-за истории, но с Фицо, я думаю, и со Словакией можно будет тоже существенно улучшить взаимоотношения», – заявил Романенко.

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English version :: Читать на английском Русскоязычные украинцы боятся эвакуироваться во Львов, опасаясь унижений

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