С генсеком ООН в Бишкеке никто не захотел встречаться

Елена Острякова.  
08.09.2026 16:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 87
 
Восток, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, ООН, Политика, Россия, Украина, ШОС


ООН скоро прекратит свое существование так же, как Лига Наций после окончания Второй мировой войны. Ее место займет Шанхайская организация сотрудничества.

Об этом китаист Николай Вавилов заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ООН скоро прекратит свое существование так же, как Лига Наций после окончания Второй мировой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Что такое ШОС? Давно говорю, что это прообраз ООН в новом мире.

Кстати, генсек ООН был на саммите ШОС в Бишкеке, но ни с кем из мировых лидеров не встретился: ни с Моди, ни с Путиным, ни с Си. Это нонсенс. ООН после агрессии США против Ирана утратила свою роль…», – сказал Вавилов.

По его мнению, саммит ШОС, напротив, разрушил международную изоляцию Ирана так же, как в 2024 году саммит БРИКС – изоляцию России.

Китаист считает, что ШОС должна создать свой институт миротворчества и прекратить платить за это ООН.

Кроме-того он предложил учредить второй центр организации в Петербурге.

Метки: ,

English version :: Читать на английском С генсеком ООН в Бишкеке никто не захотел встречаться

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора