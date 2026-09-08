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ООН скоро прекратит свое существование так же, как Лига Наций после окончания Второй мировой войны. Ее место займет Шанхайская организация сотрудничества.

Об этом китаист Николай Вавилов заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое ШОС? Давно говорю, что это прообраз ООН в новом мире. Кстати, генсек ООН был на саммите ШОС в Бишкеке, но ни с кем из мировых лидеров не встретился: ни с Моди, ни с Путиным, ни с Си. Это нонсенс. ООН после агрессии США против Ирана утратила свою роль…», – сказал Вавилов.

По его мнению, саммит ШОС, напротив, разрушил международную изоляцию Ирана так же, как в 2024 году саммит БРИКС – изоляцию России.

Китаист считает, что ШОС должна создать свой институт миротворчества и прекратить платить за это ООН.

Кроме-того он предложил учредить второй центр организации в Петербурге.