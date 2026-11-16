С «Рассветом» нам придет «звездец» – укро-политолог

Анатолий Лапин.  
16.11.2026 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 644
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Космос, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине придется крайне тяжело после того, как российская спутниковая группировка «Рассвет» выйдет на орбиту и заработает полномасштабно.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине придется крайне тяжело после того, как российская спутниковая группировка «Рассвет» выйдет на орбиту...

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«Я не специалист в ракетно-космической отрасли, но то, что могут быть сбои, в этом ничего удивительного нет. Ну, не 27-й, а 28-й год – то, что этот проект – это не фейк, не наброс в духе «Звездных войн», то есть когда такой… через информационный блеф формируется угроза, то что будет звездец если заработает система, сомневаться не приходится.

Уже и так, поговаривают, что несколько часов над Украиной (работает «Рассвет, – авт). Да, там не полноценная спутниковая группировка и там не все в порядке со спутниками по орбите, но то, что эта группировка может выйти на рабочие обороты в 27-28 году, сомневаться не приходится. И вот тогда – да – эта монополия Украины на обладание «Старлинком», она будет разрушена», – заключил Золотарев.

 Читайте также: У Зеленского боятся, что через полгода русский «Рассвет» станет катастрофической проблемой.

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