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Украинские нацисты активно воюют на фронте, но они сражаются за то, чтобы в стране были люди первого и второго сорта.

Об этом в эфире видеоблога, который ведет Сергей Любарский, в прошлом харьковчанин, но уже давно живущий в США и получивший американское гражданство, заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там, где ультраправые правительства приходили к власти, фашистские, нацистские и квазифашистские в Европе, они переболели и, как правило, имеют иммунитет к этому. В Украине правительство, которое, точнее организация, которая сотрудничала с абвером, которая явно равнялась на гитлеровскую Германию, никогда не получила власти. С одной стороны, слава богу, потому что они, даже не имея власти, убили очень многих оппонентов, считая, что это самый убедительный аргумент в дискуссии, когда ты не дискутируешь, а убиваешь, как, например, Ивана Бабия, директора Украинской гимназии во Львове, кстати, ветерана первых освободительных соревнований 17-21 годов», – сказал Друзенко.

Он считает, что никаких поблажек за уголовные преступления быть не может ни участникам боевых действий, ни украиноязычным, но в итоге насаждается другая логика.