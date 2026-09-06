Садисту из ВСУ стало страшно жить в бандеровской Украине
Украинские нацисты активно воюют на фронте, но они сражаются за то, чтобы в стране были люди первого и второго сорта.
Об этом в эфире видеоблога, который ведет Сергей Любарский, в прошлом харьковчанин, но уже давно живущий в США и получивший американское гражданство, заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Там, где ультраправые правительства приходили к власти, фашистские, нацистские и квазифашистские в Европе, они переболели и, как правило, имеют иммунитет к этому.
В Украине правительство, которое, точнее организация, которая сотрудничала с абвером, которая явно равнялась на гитлеровскую Германию, никогда не получила власти.
С одной стороны, слава богу, потому что они, даже не имея власти, убили очень многих оппонентов, считая, что это самый убедительный аргумент в дискуссии, когда ты не дискутируешь, а убиваешь, как, например, Ивана Бабия, директора Украинской гимназии во Львове, кстати, ветерана первых освободительных соревнований 17-21 годов», – сказал Друзенко.
Он считает, что никаких поблажек за уголовные преступления быть не может ни участникам боевых действий, ни украиноязычным, но в итоге насаждается другая логика.
«Если ты воевал за Украину, говоришь чисто на украинском, где желательно у тебя фамилия на -ко и -ук, тебе многое прощается. Ты становишься человеком первого сорта. На самом деле мы не переболели этой болезнью ультраправых или там нацизм, фашизм.
И сейчас у нас есть рецидивы этого. С одной стороны, правые очень хорошо воюют на войне. Но за какую Украину они воюют? За Украину, где будут люди первого и второго сорта. И это будет определяться не их добродетелями, а их происхождением, языком, которому его научила мама, папа разговаривать и портретом Бандеры на стене.
Это путь в никуда. Я бы точно не хотел жить в такой Украине», – заявил Друзенко.
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