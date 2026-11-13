Санкции не помогли – Россия переориентировалась, а мы страдаем, – евродепутат
Антироссийские санкции привели к убыткам стран Евросоюза.
Об этом на заседании Европарламента заявил немецкий политик, депутат Александр Селл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По мнению Еврокомиссии, санкции против России работают, но на кого? А как же немецкие компании?
Мы в Европе больше не можем покупать нефть у России. И что в итоге? Россия продает не меньше нефти, а больше, чем до войны, но за пределами Европы. И так продолжается до сих пор.
Индия, Турция и Китай ведут бизнес с Россией. В сентябре Европа из-за этого пострадала – это вредит европейцам, а не России.
Нам не нужен 22-й пакет санкций. Нам нужен реалистичный мирный план для Украины. А это возможно только в том случае, если мы будем готовы вести переговоры с обеими сторонами, как это делают американцы в Абу-Даби.
Я рад, что Еврокомиссия не участвует в переговорах. Иначе мы бы сами себе вредили», – заявил Селл.
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