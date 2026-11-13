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В Чехии расследуется дело о коррупции – не поставленных боеприпасах для украинской армии. Основные фигуранты – иностранные компании. Но ключевые события разворачивались в Праге, именно там исчезла значительная часть денег, отметило чешское издание Novinky.

Организаторами мошеннической схемы являются бывший глава департамента Минобороны беглый крымчанин Александр Лиев, директор компании «Львовский арсенал» Юрий Збитнев и бывший чиновник одного из предприятий «Укроборонпрома» Алексей Хорошаев. Он летом 2022 года выехал в Чехию и до сих пор находится в этой стране, хотя последний год – под стражей.

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Осенью 2022 года Минобороны Украины внесло предоплату в размере примерно 35 млн евро на счёт компании «Львовский арсенал» – по контракту поставки 100 тыс. миномётных мин.

Основанием для подписания контрактов были лицензии на торговлю оружием фирм Sevotech (Словакия) и WDG Promet (Хорватия).

Однако до сих пор, по информации Novinky, на Украину было поставлено лишь 3 тыс. мин – то есть три процента от заказанного количества.

Основным исполнителем контракта была указана фирма Sevotech. Заказ на боеприпасы был гигантским для небольшой словацкой компании.

Алексей Хорошаев заявил чешским следователям, что через торговцев боеприпасами он пытался привлечь к сделке и другие фирмы – из Чехии, Словении, Болгарии и Хорватии.

Правда, в процессе со счетов было снято наличными около 5,7 млн ​​евро.

Также выяснилось, что 5,52 миллиона евро были потрачены через посредников на приобретение завода по производству взрывчатки «Витезит» в Боснии и Герцеговине (БиГ), который находится в стадии банкротства.

По сообщениям боснийских СМИ, хотя завод «Витезит» долгое время не производит взрывчатку, на его складах до сих пор находятся значительные количества пороха, нитроглицерина, соединений на его основе, а также готовых взрывчатых веществ.