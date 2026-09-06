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Украинский политолог Руслан Бортник поражен заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт на Украине может быть урегулирован на двусторонних переговорах Москвы и Киева.

Об этом он заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И это после четырех лет заявлений российского руководства и истеблишмента о том, что это война с Западом, а не с Украиной, и в Украине нет легитимных переговорщиков. Шла работа по подрыву легитимности украинского президента. И тут звучит заявление о том, что договориться должны две стороны между собой!», – недоумевает Бортник.

Он предположил, что идет «игра на внутренние украинские элиты».