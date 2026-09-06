СБУ и ГУР палили друг в друга, чтобы понравиться Кремлю – Бортник

Елена Острякова.  
06.09.2026 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2258
 
Беспорядки, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинский политолог Руслан Бортник поражен заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт на Украине может быть урегулирован на двусторонних переговорах Москвы и Киева.

Об этом он заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский политолог Руслан Бортник поражен заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что конфликт...

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«И это после четырех лет заявлений российского руководства и истеблишмента о том, что это война с Западом, а не с Украиной, и в Украине нет легитимных переговорщиков.

Шла работа по подрыву легитимности украинского президента. И тут звучит заявление о том, что договориться должны две стороны между собой!», – недоумевает Бортник.

Он предположил, что идет «игра на внутренние украинские элиты».

«Вообще 2026 год все больше и больше напоминает 2022-й в каких-то аспектах. Это игра на внутренние элиты: мол, мы ждем от вас предложений по переговорам – и готовы определить круг украинских переговорщиков, с которыми мы готовы вести переговоры.

Возможно, такие переговоры уже идут, и война наших спецслужб является борьбой за этот переговорный трек», – сказал Бортник.

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