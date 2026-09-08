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Не проходит и дня, чтобы из Украины, оккупированной воробандеровским режимом, не пришёл пучок свежих видео – снятых на улице эпизодов бесчеловечной мобилизации мужчин ТЦК-шниками и скотского отношения к женщинам, пытающихся отбить у людоловов своих сыновей и мужей.

Теперь расходится видеоролик, где хватают и «прессуют» мужчину, чтобы упаковать его в «автивку», а кричащую на камуфляжников женщину один из грубых скотов укладывает на асфальт парой умелых ударов в голову.

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Содержание видеоролика — давно уже типичная реальность современной Украины. Это не какое-то ЧП, а рядовой факт, один из многих, доказывающий, что «европейская держава» обеими ногами утвердилась на насилии и беззаконии.

Характерно, что тыцыкашники используют «форсированные методы убеждения» потенциальных рекрутов даже в тех случаях, когда жертва не может или не хочет сопротивляться.

Жестокие немотивированные избиения людоловами «громадян» чётко укладываются в поведенческую модель обезьяньего стада, когда альфа-павианы демонстративно унижают и ломают более слабых особей для самоутверждения – и чтобы никто не мог сомневаться в их праве на насилие и власти над стадом.

Согласно недавним заявлениям главаря Зе-офиса террориста Буданова, ВСУ необходимо ежемесячное пополнение в 30 тысяч тушек пушечного мяса, что лишний раз говорит о режиме мясорубки, куда попадают насильственно мобилизованные «хэрои».

При этом, по данным офиса украинского омбудсмена Лубинца, план по валу ТЦК выполняет, но КПД поступления свежего мясца в окопы крайне низкий: до фронта доезжает от силы 5% схваченных, остальные откупаются, разбегаются ошпаренными тараканами, а кое-кто попадает в небоевые потери по дороге на фронт — их зверски забивают в пунктах ТЦК, садисты-командиры в учебках или непосредственно в частях.

Обезображенные трупы с разрывами внутренних органов, проломленными головами и другими несовместимыми с жизнью травмами обслуживающие военные власти «лепилы» (врачами назвать их язык не поворачивается) уныло-стандартно оформляют как «умерших в результате сердечной недостаточности».

Согласно опросам населения, самой большой угрозой для жизни украинцы считают не российские ракетно-дроновые налёты, а именно беспредельщиков из ТЦК, устроивших свою поганую жизнедеятельность по принципу «сдохни ты сегодня, а я завтра».