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Менее всего Польша должна заботиться об интересах, по сути, вражеской Украины, вообразившей себя великой державой.

Об этом в эфире программы «Реальная история», проходившей в кулуарах Экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заявил польский историк, специалист по Германии Кшиштоф Рак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что поляки в свое время переоценили свои силы, посчитывав свою страну полноценной великой державой.

«То же самое касается и украинцев. Украинцы меряют себя именно по этой шкале. Они полагают, что выйдут из этой войны великой державой, что закончат эту войну в качестве великой державы, что совершенно не соответствует действительности. И это побуждает украинские элиты вступать в конфликт с нашими элитами, рассматривая нас как своего рода соперника», – сказал Рак.

При этом он говорит, что воспринимать Украину всерьез не стоит.

«Давайте вспомним: это государство с населением в 24 миллиона человек, которое не способно существовать самостоятельно. Ему требуется около 40 миллиардов ежегодно. Будем серьезны: государство, столь сильно зависящее от внешней помощи, отнюдь не является «великой державой», да и с точки зрения своего реального потенциала оно не представляет для нас серьезной угрозы», – считает историк.

При этом он отказался признать Украину союзником.

«На данный момент у нас общий враг. Означает ли это, что мы союзники? Нет. Союз предполагает наличие официального договора и двусторонних обязательств. Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это отвечает нашим собственным интересам. Нам следует продолжать эту поддержку, поскольку она ослабляет Россию. Пока Россия сохраняет враждебное отношение к нам, в наших интересах, чтобы эта война продолжалась, чтобы эти два государства оставались врагами и взаимно истощали потенциал друг друга», – цинично рассуждал поляк.

По его мнению, Польше следует думать о собственных интересах, а не об интересах Украины.