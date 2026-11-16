«Сейчас нам особенно важно, чтобы Россия и Украина истощали потенциалы друг друга» – польский историк
Менее всего Польша должна заботиться об интересах, по сути, вражеской Украины, вообразившей себя великой державой.
Об этом в эфире программы «Реальная история», проходившей в кулуарах Экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заявил польский историк, специалист по Германии Кшиштоф Рак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт отмечает, что поляки в свое время переоценили свои силы, посчитывав свою страну полноценной великой державой.
«То же самое касается и украинцев. Украинцы меряют себя именно по этой шкале. Они полагают, что выйдут из этой войны великой державой, что закончат эту войну в качестве великой державы, что совершенно не соответствует действительности.
И это побуждает украинские элиты вступать в конфликт с нашими элитами, рассматривая нас как своего рода соперника», – сказал Рак.
При этом он говорит, что воспринимать Украину всерьез не стоит.
«Давайте вспомним: это государство с населением в 24 миллиона человек, которое не способно существовать самостоятельно. Ему требуется около 40 миллиардов ежегодно.
Будем серьезны: государство, столь сильно зависящее от внешней помощи, отнюдь не является «великой державой», да и с точки зрения своего реального потенциала оно не представляет для нас серьезной угрозы», – считает историк.
При этом он отказался признать Украину союзником.
«На данный момент у нас общий враг. Означает ли это, что мы союзники? Нет. Союз предполагает наличие официального договора и двусторонних обязательств.
Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это отвечает нашим собственным интересам. Нам следует продолжать эту поддержку, поскольку она ослабляет Россию.
Пока Россия сохраняет враждебное отношение к нам, в наших интересах, чтобы эта война продолжалась, чтобы эти два государства оставались врагами и взаимно истощали потенциал друг друга», – цинично рассуждал поляк.
По его мнению, Польше следует думать о собственных интересах, а не об интересах Украины.
«Откровенно говоря, интересы Украины нас совершенно не касаются. Нас так же не должны заботить интересы Москвы или Германии. Прежде всего, нам необходимо сосредоточиться на собственных интересах – и воспринимать другие государства как средство достижения наших национальных целей. А вот с этим у наших политиков дела обстоят не лучшим образом», – резюмировал Рак.
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