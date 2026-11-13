Сербская оппозиция в «охоте на ведьм» переплюнула гитлеровцев – Вучич

Игорь Шкапа.  
13.11.2026 18:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 534
 
Балканы, Беспредел, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические репрессии, Россия, Сербия, Скандал, Цензура


Победившая на парламентских выборах в Сербии оппозиция начала «революционный террор».

Об этом на канале швейцарского журнала Die Weltwoche заявил экс-президент Сербии Александр Вучич, партия которого проиграла эти выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Победившая на парламентских выборах в Сербии оппозиция начала «революционный террор». Об этом на канале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий спросил, ожидает ли его собеседник теперь «охоты на ведьм» со стороны победителей. 

«Именно с этим мы сталкиваемся ежедневно, и все об этом знают. Они даже хвастаются тем, что делают это. Им не стыдно. Они этого даже не отрицают», – сказал Вучич.

Он обратил внимание, что во время гитлеровской оккупации Югославии нацисты полностью контролировали популярную радиостанцию «Радио Белград».

«Даже в то время нацисты не требовали предоставить все досье — все личные дела на всех сотрудников радиостанции «Белград». Знаете, что произошло вчера? Вы, наверное, не поверите, но, пожалуйста, проверьте сами. Я могу прислать вам информацию. Я пришлю вам видео — пусть это послужит подтверждением для ваших читателей и зрителей.

Главный редактор государственного телевидения обратился к сотрудникам RTS — государственного телеканала — со словами: «Ну что, народ, к нам поступил вполне законный запрос, требование от «Списка студентов». Им нужны 50 досье — 50 папок с материалами на разных редакторов и журналистов нашего телеканала».

Я собираюсь зачитать эти имена — прямо как во времена Второй мировой войны, под барабанную дробь, объявляя: «Номер один — Райко, номер два — Александр, номер три — такая-то дама, номер четыре… и так далее, вплоть до пятидесятого», – рассказал экс-президент.

По его словам, когда он пришел к власти, то не стал менять главного редактора, и тот оставался на своей должности до самой смерти.

«Это грандиозный скандал. Но им все равно. Это своего рода революционный террор – мы можем делать всё, что захотим, и с кем захотим», – резюмировал Вучич.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Сербская оппозиция в «охоте на ведьм» переплюнула гитлеровцев – Вучич

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора