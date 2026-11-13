Сербская оппозиция в «охоте на ведьм» переплюнула гитлеровцев – Вучич
Победившая на парламентских выборах в Сербии оппозиция начала «революционный террор».
Об этом на канале швейцарского журнала Die Weltwoche заявил экс-президент Сербии Александр Вучич, партия которого проиграла эти выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущий спросил, ожидает ли его собеседник теперь «охоты на ведьм» со стороны победителей.
«Именно с этим мы сталкиваемся ежедневно, и все об этом знают. Они даже хвастаются тем, что делают это. Им не стыдно. Они этого даже не отрицают», – сказал Вучич.
Он обратил внимание, что во время гитлеровской оккупации Югославии нацисты полностью контролировали популярную радиостанцию «Радио Белград».
«Даже в то время нацисты не требовали предоставить все досье — все личные дела на всех сотрудников радиостанции «Белград». Знаете, что произошло вчера? Вы, наверное, не поверите, но, пожалуйста, проверьте сами. Я могу прислать вам информацию. Я пришлю вам видео — пусть это послужит подтверждением для ваших читателей и зрителей.
Главный редактор государственного телевидения обратился к сотрудникам RTS — государственного телеканала — со словами: «Ну что, народ, к нам поступил вполне законный запрос, требование от «Списка студентов». Им нужны 50 досье — 50 папок с материалами на разных редакторов и журналистов нашего телеканала».
Я собираюсь зачитать эти имена — прямо как во времена Второй мировой войны, под барабанную дробь, объявляя: «Номер один — Райко, номер два — Александр, номер три — такая-то дама, номер четыре… и так далее, вплоть до пятидесятого», – рассказал экс-президент.
По его словам, когда он пришел к власти, то не стал менять главного редактора, и тот оставался на своей должности до самой смерти.
«Это грандиозный скандал. Но им все равно. Это своего рода революционный террор – мы можем делать всё, что захотим, и с кем захотим», – резюмировал Вучич.
English version :: Читать на английском Сербская оппозиция в «охоте на ведьм» переплюнула гитлеровцев – Вучич