Победившая на парламентских выборах в Сербии оппозиция начала «революционный террор».

Об этом на канале швейцарского журнала Die Weltwoche заявил экс-президент Сербии Александр Вучич, партия которого проиграла эти выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, ожидает ли его собеседник теперь «охоты на ведьм» со стороны победителей.

«Именно с этим мы сталкиваемся ежедневно, и все об этом знают. Они даже хвастаются тем, что делают это. Им не стыдно. Они этого даже не отрицают», – сказал Вучич.

Он обратил внимание, что во время гитлеровской оккупации Югославии нацисты полностью контролировали популярную радиостанцию «Радио Белград».

«Даже в то время нацисты не требовали предоставить все досье — все личные дела на всех сотрудников радиостанции «Белград». Знаете, что произошло вчера? Вы, наверное, не поверите, но, пожалуйста, проверьте сами. Я могу прислать вам информацию. Я пришлю вам видео — пусть это послужит подтверждением для ваших читателей и зрителей.

Главный редактор государственного телевидения обратился к сотрудникам RTS — государственного телеканала — со словами: «Ну что, народ, к нам поступил вполне законный запрос, требование от «Списка студентов». Им нужны 50 досье — 50 папок с материалами на разных редакторов и журналистов нашего телеканала».

Я собираюсь зачитать эти имена — прямо как во времена Второй мировой войны, под барабанную дробь, объявляя: «Номер один — Райко, номер два — Александр, номер три — такая-то дама, номер четыре… и так далее, вплоть до пятидесятого», – рассказал экс-президент.