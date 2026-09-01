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В разных осколках Сербского мира представители разделённого народа проводят акции в честь начштаба Войска Республики Сербской, узника Гааги, генерала-полковника Ратко Младича.

В Боснии и Герцеговине бошнякская элита Сараево пытается задавить народный порыв, подобными настроениями отметились и сербские майданщики-«блокадеры», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько тысяч граждан собрались на Краинской площади в столице Республики Сербской – Баня-Луке в память о замученном, но не сломленном гаагским кривосудием сербском герое Ратко Младиче. Подобные акции прошли по всему сербскому энтитету Боснии и Герцеговины.

При этом сараевские власти пытаются задавить народный порыв репрессиями.

Как сообщил лидер боснийских сербов Милорад Додик, прокуратура БиГ подала 55 тысяч исков против жителей РСМ из-за публичных публикаций и заявлений о сербском герое. При этом сам отставленный боснийским судилищем со всех государственных постов лидер боснийских сербов пообещал лично присутствовать на похоронах генерала.

В расположенном в бошняцко-хорватской Федерации БиГ Томиславграде из местного медицинского центра была уволена врач, разместившая на своей странице в соцсети фотографию Младича с подписью «Покойся с миром, генерал, и спасибо!».

А зампреду Совета министров и министру внешней торговли и экономических отношений БиГ сербу Сташе Кошарацу поступило множество угроз и оскорблений после того, как он высказал соболезнования в связи со смертью генерала.

В освобождённой Младичем от исламистов Сребренице местный руководитель Главного административного управления бошняк Фарук Джозич отреагировал на известие о смерти сербского героя оскорблениями в его адрес, за что Муниципальная организация семей пленных и павших бойцов и пропавших без вести мирных жителей Сребреницы потребовала отправить его в отставку, пригрозив акциями протеста.

Недалеко ушли от бошняков сербские майданщики, которых судьба генерала либо не волнует – в очередную годовщину обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде они снова собрались огромными толпами, чтобы «шатать режим».

Либо они высказываются о сербском герое резко негативно, как один из их лидеров Милойко Пантич:

«Прославление авторитарными СМИ покойного Ратко Младича, величайшего военного преступника в истории сербского народа, а также попытка Вучича убедить себя и своих сторонников перед предвыборным митингом своих сообщников и головорезов, на этот раз в либеральном городе Ужице, в том, что он может удержать власть силой и путем фальсификации выборов, являются недвусмысленными признаками того, что это эпическое зло не уйдет из власти без кровопролития», – заявил он.

Тело генерала пока ещё не выдано его семье для захоронения Гаагским кривосудием.

Бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича собираются похоронить в Сербии с государственными и воинскими почестями. Министр юстиции Ненад Вуич объявил, что Младич «получит все воинские и государственные почести, на которые он имеет право». Место захоронения должна определить семья.