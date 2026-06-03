Шайка Санду гробит и Молдову, и Приднестровье

Максим Столяров.  
03.06.2026 23:45
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Экономика коллапса


Прозападное правительство Молдавии за пять лет сгубило экономику и энергетику своей страны.

Об этом на Петербуржском международном экономическом форуме заявил экс-президент Молдовы Игорь Додон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В Молдове пять лет назад к власти пришли так называемые проевропейские силы. На том этапе Западу было принципиально важно обеспечить тыл ВСУ с учетом войны, которая начнется на Украине. Все понимали, что она будет.

Очень часто сейчас в Молдове говорят, что «все из-за войны». Но экономика Молдовы начала падать, и диалог с Россией поставили на паузу до начала этой войны.

Потом Молдова присоединилась к санкциям, логистика исчезла. И мы сейчас доля России в торговле с Молдовой около 2%. Экспорт упал в 2,5 раза, импорт с 1 миллиарда упал почти в 5 раз. И сейчас доля РФ в торговом балансе Молдовы – около 2%. Это очень мало. Раньше было около 25-30%.

Это привело к тому, что роста ВВП практически нет эти 5 лет. Инфляция суммарная – более 70%. Из-за того, что мы отказались закупать газ из России, покупаем через европейских трейдеров, тарифы выросли в 4-7 раз.

Бедность населения – 33%, одна треть. 400 тысяч граждан уехало из страны за последние три года», – жаловался Додон.

«В ближайшие месяцы нас ждут еще очень два серьезных удара, которые ухудшат ситуацию. Первое – выход из СНГ. Двухсторонние отношения между странами покрываются многосторонними соглашениями в СНГ. Что произойдет, когда это соглашение будет аннулировано? РФ применит все таможенные пошлины, НДС и так далее.

Второй жесткий удар – в ноябре заканчивается соглашение между Молдовой и Газпромом, по которому идёт газ для Приднестровья. Приднестровский регион сейчас душат. Начали экономически, потом энергетически пытаются склонить к сдаче всех позиций, к политическому самоубийству.

Поэтому в ближайшие месяцы, к сожалению, нас ждут новые вызовы, над которыми нужно работать», – подытожил экс-президент.

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