Шайка Санду гробит и Молдову, и Приднестровье
Прозападное правительство Молдавии за пять лет сгубило экономику и энергетику своей страны.
Об этом на Петербуржском международном экономическом форуме заявил экс-президент Молдовы Игорь Додон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«В Молдове пять лет назад к власти пришли так называемые проевропейские силы. На том этапе Западу было принципиально важно обеспечить тыл ВСУ с учетом войны, которая начнется на Украине. Все понимали, что она будет.
Очень часто сейчас в Молдове говорят, что «все из-за войны». Но экономика Молдовы начала падать, и диалог с Россией поставили на паузу до начала этой войны.
Потом Молдова присоединилась к санкциям, логистика исчезла. И мы сейчас доля России в торговле с Молдовой около 2%. Экспорт упал в 2,5 раза, импорт с 1 миллиарда упал почти в 5 раз. И сейчас доля РФ в торговом балансе Молдовы – около 2%. Это очень мало. Раньше было около 25-30%.
Это привело к тому, что роста ВВП практически нет эти 5 лет. Инфляция суммарная – более 70%. Из-за того, что мы отказались закупать газ из России, покупаем через европейских трейдеров, тарифы выросли в 4-7 раз.
Бедность населения – 33%, одна треть. 400 тысяч граждан уехало из страны за последние три года», – жаловался Додон.
«В ближайшие месяцы нас ждут еще очень два серьезных удара, которые ухудшат ситуацию. Первое – выход из СНГ. Двухсторонние отношения между странами покрываются многосторонними соглашениями в СНГ. Что произойдет, когда это соглашение будет аннулировано? РФ применит все таможенные пошлины, НДС и так далее.
Второй жесткий удар – в ноябре заканчивается соглашение между Молдовой и Газпромом, по которому идёт газ для Приднестровья. Приднестровский регион сейчас душат. Начали экономически, потом энергетически пытаются склонить к сдаче всех позиций, к политическому самоубийству.
Поэтому в ближайшие месяцы, к сожалению, нас ждут новые вызовы, над которыми нужно работать», – подытожил экс-президент.
English version :: Читать на английском Шайка Санду гробит и Молдову, и Приднестровье
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: