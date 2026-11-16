Шевченко объяснил, почему Макрон, Мерц и фон дер Ляйен кровно заинтересованы в развязывании масштабной войны
Европейской политической элите необходима война на Украине, поскольку на военных контрактах зарабатывают транснациональные корпорации и связанные с ними структуры.
Об этом заявил журналист Максим Шевченко в эфире своего видеоблога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У Европейского Союза в Украине интерес продолжать войну. Макрон, который уходит из французского президентства в 2027 году, потому что он больше не может выдвигаться на пост президента, уже мыслит себя на общеевропейском уровне. А там без оружия, без войны – нет будущего просто у этой общеевропейской элиты.
Это же не в Украину поступает. Это поступает в некие банковские счета, с которых как бы закупается оружие, американские ракеты перераспределяются в Голландию, из Голландии куда-то там еще. Это все барыши транснациональных и военных корпораций», — заявил журналист.
Шевченко также подчеркнул, что европейские элиты зарабатывают «невероятные деньги» на войне на Украине:
«Я лично предполагаю, что Фон дер Ляйен, Мерц, Макрон готовят себе будущее. То есть они накачивают эту угрозу, зачем? Потому что они на этом зарабатывают. Не потому, что они заботятся о каких-то жизнях каких-то людишек внизу.
Конечно, плевали они на людишек всех вместе, потому что перед ними маячат невероятные барыши, невероятные доходы и возможностью контролировать невероятные деньги».
Читайте также: Большинство – недалёкого ума»: Макрон, Мерц и Стармер лишь наживаются на нас – депутат Рады.
English version :: Читать на английском Шевченко объяснил, почему Макрон, Мерц и фон дер Ляйен кровно заинтересованы в развязывании масштабной войны