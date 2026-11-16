Европейской политической элите необходима война на Украине, поскольку на военных контрактах зарабатывают транснациональные корпорации и связанные с ними структуры.

Об этом заявил журналист Максим Шевченко в эфире своего видеоблога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Европейского Союза в Украине интерес продолжать войну. Макрон, который уходит из французского президентства в 2027 году, потому что он больше не может выдвигаться на пост президента, уже мыслит себя на общеевропейском уровне. А там без оружия, без войны – нет будущего просто у этой общеевропейской элиты.

Это же не в Украину поступает. Это поступает в некие банковские счета, с которых как бы закупается оружие, американские ракеты перераспределяются в Голландию, из Голландии куда-то там еще. Это все барыши транснациональных и военных корпораций», — заявил журналист.